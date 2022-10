Umfrage «Ich glaube nicht wirklich an die Inflation»: Wie Brugger Passanten auf höhere Preise und Energiemangel reagieren Schon seit Monaten bleiben die Benzinpreise auf hohem Stand. Auch die drohende Energiemangellage macht sich bemerkbar. Sechs Menschen in der Stadt Brugg erzählen, wie sie damit umgehen.

Es ist kalt an diesem Donnerstagmorgen in der Stadt Brugg. Der Nebel scheint sich gemächlich aufzulösen und die Menschen strömen vereinzelt über den Neumarktplatz. Eine Vielzahl der Passantinnen und Passanten deuten zu einer Befragung ein abwinkendes Händezeichen an oder bekunden kein Interesse. Nach einer Viertelstunde lässt sich die erste Person auf die Frage ein: «Wie gehen Sie mit den steigenden Preisen und der Energiemangellage um?»

Katharina Baumann aus Böttstein, 57

Katharina Baumann. Noah Merz

«Ich bin schon damit aufgewachsen, das Licht im Zimmer beim Rausgehen auszulöschen. Die Heizungen probiere ich auf ein angenehmes Klima zu stellen, mit dem Bewusstsein, die Energielage im Blick zu behalten. Da ich mit dem ÖV unterwegs bin und mein Auto sehr selten bis gar nicht nutze, belasten mich die Benzinpreise nicht. Dabei möchte ich anmerken, dass ich schon immer sparsam war und kein verschwenderisches Verhalten pflege.»

Hans Schmid aus Windisch, 74

Hans Schmid. Noah Merz

«In meinem Bewusstsein schalte ich das Licht instinktiv in jedem Raum aus. Die Heizungstemperatur habe ich seit kurzem an die aktuellen Richtlinien angepasst. Beim Autofahren habe ich schon seit längerem auf den Sparmodus umgestellt. Das Einkaufen belastet mich finanziell noch nicht, die Kosten bewegen sich immer noch im gleichen Rahmen. In meinem Portemonnaie bemerke ich ansonsten keine Teuerungen von Produkten.»

Adina Umhang aus Umiken, 20

Adina Umhang. Noah Merz

«Zurzeit schränke ich mich wegen der Inflation nicht ein. Ich glaube auch nicht wirklich daran, da mir in meinem Alltag keine Erhöhungen und anderweitigen Auswirkungen aufgefallen sind. Im Freundeskreis kommt das Thema momentan überhaupt nicht zur Sprache und belastet mich daher nicht wirklich. Zudem war es mir schon immer wichtig, ein sparsamer und nachhaltiger Mensch zu sein, unabhängig der Weltgeschehnisse.»

Diana Auer aus Umiken, 42

Diana Auer. Noah Merz

«Ich habe bei mir zu Hause die Heizungen ohnehin auf einem tiefen Stand, daher sind das für mich keine Einschränkungen. Das Licht schalte ich nur abends in Räumen, welche ich betrete, an. Das Radio und den Fernseher stecke ich bei Nichtgebrauch aus. Beim Einkaufen bemerke ich keine Preiserhöhungen von Produkten, hierbei ist alles normal. Für die Zukunft, sollten die Preise weiter steigen, stehe ich finanziell auf guten Beinen.»

Aaron Bodenmann aus Reinach BL, 25

Aaron Bodenmann. Noah Merz

«Aus Gesprächen mit meinen Eltern bekomme ich einen Eindruck, welche Einflüsse Preiserhöhungen beim Heizen haben können. Ebenfalls achte ich mich darauf, dass ich öfters das Licht in Zimmern auslösche. Da ich selbst ein Auto fahre, tanke ich nur an den günstigsten Tankstellen. Zudem nutze ich mein Fahrrad öfters als sonst. Die Preiserhöhungen bei Lebensmitteln habe ich vor allem beim Einkaufen in Deutschland bemerkt.»

Kathrin Widmer aus Windisch, 77

Kathrin Widmer. Noah Merz

«Ich schalte das Licht seit Jahren in den Zimmern, welche nicht benutzt werden, aus. Ausserdem stecke ich meinen Computer beim Nichtverwenden jederzeit aus. Die Heizungen sind bei mir zu Hause lediglich auf 20 Grad eingestellt. Ein Auto benutze ich keines. Was mir auffällt, sind die Preiserhöhungen im Supermarkt. Einzelne Produkte sind regelrecht in die Höhe geschossen, somit achte ich mich häufiger als sonst auf das Preisschild.»