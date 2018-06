Etwas tun zu wollen bezüglich Entwicklung in Haiti, habe mit dem Willen zu tun, «es hier aushalten zu wollen», sagt Schippert. «Wissen wir auch nicht», antwortet er auf die Frage, woher er und seine Frau die Energie nehmen. «Es gibt nichts Besseres, als Menschen eine Steigerung ihres Selbstwertgefühls zu vermitteln, ihnen zu zeigen, was sie auch noch tun könnten und wie wichtig es ist, Vertrauen zu generieren.» Es gebe Rückschläge, räumt er ein, aber die gehörten zum Leben. «Wir können von Menschen berichten, die verstanden haben und es ausleben, für andere da zu sein, für sie etwas zu tun. Das ist bestimmt eine unserer Lebensquellen.»

Nicht in den Sand gesetzt

Er freut sich darauf, «hier in der Schweiz Bericht ablegen zu können vom erlebten Positiven». Seit dem ersten Tag in Haiti seien Freundschaften entstanden, die bis heute geblieben sind. «Es gibt Menschen, die uns ihr vorgezogenes Erbe anvertrauen: Das ist kein in den Sand gesetztes Gut, sondern bedeutet Leben für Menschen, die keine Hoffnung haben. So viel Vertrauen uns gegenüber macht uns stolz.»

Bis 26. August weilen Cornelia und Gerhard Schippert in der Schweiz. Dann werden sie zusammen mit dem Präsidenten-Paar des Vereins Lemuel Swiss erneut aufbrechen in Richtung des karibischen Inselstaats. Sie sind gespannt, «was aus höherer Warte im nächsten Abschnitt auf uns wartet».

Gottesdienst in der reformierten Kirche Birr am Sonntag, 1. Juli, 10.10 Uhr mit anschliessendem Programm im Pfrundhaus.