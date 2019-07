Sie hat schon viele Jugendfeste miterlebt: Seit 35 Jahren arbeitet Yvonne Brescianini bei der Brugger Stadtverwaltung. Dieses Jahr wird sie 61 Jahre alt. Stadtschreiber Brescianini hat dem Stadtrat deshalb vor einigen Monaten bekannt gegeben, dass sie Anfang 2020 vorzeitig in Pension gehen wird (die AZ berichtete). Diesen Umstand haben die beiden Stadträte Jürg Baur (CVP) und Reto Wettstein (FDP) zum Anlass genommen, um ihr am Jugendfest eine besondere Ehre zu erweisen.

Die Idee, Brescianini bei der Derniere in der Kadetten-Uniform zu begleiten, hatten sie schon am letzten Jugendfest. In den vergangenen Wochen ging es an die Umsetzung. Die Politiker verschafften sich Zugang zum – ziemlich verwaisten – Kadetten-Magazin und suchten sich einigermassen passende Knickerbocker und Uniformjacken aus. Auch Wollsocken, Krawatte sowie Karabiner und alte Fahnen des Eidgenössischen und aargauischen Kadettenverbands waren vorhanden.

Frischespray und Frischluft

Während Reto Wettstein in die Uniform – mit zu kurzer Jacke – passte, musste Jürg Baur bei den Knickerbockern einen Spickel einnähen lassen. Eigentlich hätten die Uniformen aus dem muffigen Keller vor dem Festeinsatz noch chemisch gereinigt werden sollen, doch das klappte nicht. Deshalb griffen die beiden Männer in der Not zu Frischespray und liessen die ehemals von Privatpersonen beschafften Uniformen noch kräftig auslüften.

Die Bilder von Jugendfest und Rutenzug 2019