Mehr Einwohner, Steuerkraft steigt

Das neuerliche positive Ergebnis der Gemeinde Windisch zeigt, dass sich die (Finanz-)Strategie des Gemeinderats bezahlt macht. «Die Einkommens- und Vermögenssteuern haben in den Jahren 2013 bis 2017 um 3,5 Mio. Franken bzw. 23% zugenommen», heisst es im Bericht zur Rechnung 2017. «Die Hälfte des Zuwachses ist auf die steigende Einwohnerzahl zurückzuführen, die andere Hälfte ist der steigenden Steuerkraft pro Einwohner zuzuschreiben.»

Die Steuerkraft liegt zwar noch deutlich unter dem Kantonsmittel – die Steuerkraft in Windisch betrug 2239 Franken pro Einwohner im Jahr 2017 – jedoch hat sich die Differenz in den letzten drei Jahren deutlich verringert. «Währenddem die Steuerkraft der Gemeinde Windisch in dieser Zeit durchschnittlich um 4,4% angestiegen ist, nahm die Steuerkraft einer durchschnittlichen Aargauer Gemeinde in den Jahren 2015 und 2016 jeweils rund 1,9% ab», heisst es im Bericht.

Seit 2014 kann Windisch seine Nettoschuld pro Einwohner konstant reduzieren. Das ist auf die tiefen Investitionen und auf die gleichzeitig hohe Selbstfinanzierung zurückzuführen. Denn dank den steigenden Steuererträgen hat sich in Windisch in den letzten drei Jahren auch die Selbstfinanzierung markant erhöht. Gleichzeitig hätten sich die Investitionen auf relativ tiefem Niveau eingependelt.