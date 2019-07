Voraussichtlich bis März des nächsten Jahres bleibt die Habsburgbrücke zwischen Windisch und Habsburg für den Verkehr gesperrt, weil Platz geschaffen werden muss für die neue, zweispurige Südwestumfahrung Brugg.

Auf Kritik gestossen sind die Umleitungen für den Motorfahrzeugverkehr, die Velos und – vor allem – die Fussgänger. Eine Windischerin hat sich in einem Leserbrief darüber beklagt, dass sie nun einen Umweg von 20 Minuten in Kauf nehmen muss, um über die Eisenbahnlinie in den Habsburgwald zu gelangen.

Als Lösung schlägt sie vor, ein temporäres, günstiges Brücklein für Fussgänger zu errichten. Die Windischer SP-Einwohnerrätin Mirjam Aebischer hat sich beim Gemeinderat mit einer kleinen Anfrage danach erkundigt, was unternommen wird, um den Bewohnern des Quartiers Klosterzelg-Reutenen während der Bauphase den Zugang zum Naherholungsgebiet zu gewährleisten.

Nur vereinzelt kam es zu Unklarheiten

In der ersten Bauphase muss die Habsburgbrücke aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt werden, erklärt Simone Britschgi, Mediensprecherin beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Wegen der engen Platzverhältnisse könnten die Abbrucharbeiten und die Personen nicht aneinander vorbeigeführt werden.