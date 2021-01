An der Ländistrasse in Brugg kam es am Mittwoch in Folge eines Rohrbruchs zur Überflutung der Strasse. Eine Familie hatte Wasser im Keller. Wie die Kantonspolizei auf Nachfrage bestätigt, sei der Vorfall um 5.30 gemeldet worden. Die Feuerwehr und das Wasserwerk waren vor Ort.