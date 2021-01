Über dem Schnee: Der Cheisacherturm wird zum Besuchermagneten

Jetzt gibt es sie wieder: Die Tage, an denen der Cheisacherturm zwischen Gansingen und Mönthal zum Besuchermagneten wird. Schliesslich lockt die Aussicht übers verschneite Fricktal bis in den Schwarzwald und in die Alpen. Genaue Erhebungen zu den Besucherzahlen gibt es zwar nicht, aber temporäre Zählungen zeigen, dass der Turm täglich von mehreren Dutzend Personen besucht wird. «An schönen Wochenenden sind es auch mal 300 bis 400 Personen pro Tag», sagt Roger Erdin, Präsident des Trägervereins.