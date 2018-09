«Ich sehe über 100 motivierte Schülerinnen und Schüler hier – und das an einem Samstagmorgen», sagte Dario Abbatiello, Präsident des Gewerbevereins Schenkenbergertal, zu Beginn der Veranstaltung in der Mehrzweckhalle Schinznach-Dorf. Die Berufsleute klagten über Fachkräftemangel. «Wir sind heute in der Lage, hier eine abwechslungsreiche Berufsschau zu zeigen. Fordert die Leute heraus», sagte er zu den Schülern. Die Veranstaltung sollte aufzeigen, wie vielseitig eine Berufslehre ist und welche weiteren Möglichkeiten sich nach einer Lehre ergeben würden. Doch bevor die jungen Leute ihre Fragen an die Fachleute stellen konnten, wurde auf der Bühne das Podium mit Lehrlingen und deren Berufsbildnern eröffnet.

Die aus Thalheim stammende SRF-3-Moderatorin Judith Wernli führte locker und witzig durch das rund einstündige Gespräch mit fünf verschiedenen Lehrlings-Berufsbildner-Teams, in denen die Berufe Sanitär- und Elektroinstallateur, Automobil-Mechatroniker, Kaufmann/-frau und Schreiner/Zimmermann vorgestellt wurden. Sie erzählte zunächst von ihrem eigenen Werdegang als KV-Lehrling, Snowboard-Speakerin und jetzige Moderatorin und fragte dann die Lernenden nach deren Motivation für den gewählten Beruf und die Berufsbildner, welche Voraussetzungen man dafür mitbringen müsse.

Schlimme erste Woche

Dominic Stalder, gelernter Sanitär EFZ und jetzt in Ausbildung zum Gebäudetechnikplaner bei der Graf Haustechnik Hausen, hob den Umgang mit Kunden, aber auch die berufsübergreifende Arbeit mit Schreinern oder Plättlilegern hervor und erzählte von der ersten Woche in der Lehre: «Das ist die schlimmste Woche, man ist jeden Abend todmüde. Doch ab der zweiten Woche gewöhnt man sich dran.» Berufsbildner Martin Rudolf räumte auch gleich mit dem Vorurteil auf, dass Sanitärinstallateure «nur» mit dreckigen Abläufen zu tun hätten: «Sanitär ist ein äusserst vielseitiger Beruf, man trifft viele Leute, arbeitet mit neuen Materialien und sieht von der Roh- bis zur Fertigmontage, was man gemacht hat.»