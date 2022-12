Turnen 2500 Kinder und Jugendliche treten bei Schweizer Meisterschaften in Brugg an Im Dezember 2023 werden die Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend im Sportausbildungszentrum Mülimatt durchgeführt, organisiert vom Stadtturnverein Brugg. Christoph Bader, Co-Präsident des OKs, stellt den Grossanlass vor und erklärt, was jetzt schon gemacht wird.

Der Anlass im Sportausbildungszentrum Mülimatt findet zwar erst in einem Jahr statt, doch für Christoph Bader und sein Team gibt es schon jetzt viel zu tun. Mathias Förster

In einem Jahr gibt es im Sportausbildungszentrum Mülimatt Brugg-Windisch einen Grossanlass. Am 2. und 3. Dezember 2023 sollen nämlich die Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen Jugend (SMVJ) hier stattfinden. Gerechnet wird mit zirka 2500 Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 16 Jahren, die ihr Können in Geräteturnen oder Gymnastik zeigen, sowie 2000 Zuschauenden.

Bereits vor sechs Jahren habe der Schweizerische Turnverband den Stadtturnverein (STV) Brugg angefragt, ob er bereit wäre, die SMVJ durchzuführen, erzählt Christoph Bader, der Mitglied beim STV Brugg ist und sich gemeinsam mit Stadtammann Barbara Horlacher das Präsidium des Organisationskomitees für diesen Anlass teilt.

Damals habe man jedoch abgelehnt, da vom Kantonalturnfest 2011 in Brugg und Windisch noch Arbeit nachgeschwungen sei. Vor zwei Jahren klopfte der Schweizerische Turnverband erneut an, mit Erfolg.

«Der Aargau ist ein sehr engagierter Turnkanton»

Man achte darauf, dass es bei der Vergabe der SMVJ ein Wechsel zwischen den verschiedenen Landesteilen und Sprachregionen gäbe, sagt Jérôme Hübscher, Chef Sportförderung beim Schweizerischen Turnverband. Da mit Lausanne 2022 die Westschweiz vertreten war, sei nächstes Jahr wieder die Deutschschweiz an der Reihe.

Turnvereine aus dem ganzen Land nehmen an den Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen Jugend teil. zvg (1. Dezember 2019)

Das Sportausbildungszentrum Mülimatt eigne sich hervorragend für den Anlass. Einerseits durch die beiden Dreifachturnhallen, andererseits weil es darum herum genügend Platz für Zelte und ergänzende Infrastrukturen gäbe. «Der Aargau ist ein sehr innovativer und engagierter Turnkanton», fügt Hübscher an. Entsprechend freue man sich, dass die SMVJ nach acht Jahren wieder einmal hier stattfänden.

Christoph Bader sagt:

«Für die Turner gibt es tolle Wettkämpfe, die Bevölkerung kann bei spannenden, sportlich hochstehenden Darbietungen zuschauen und für Brugg gibt es einen super Anlass.»

Es sei wichtig, das Turnen wieder beliebter zu machen. Fitnesscenter etwa seien weitum bekannt, machten viel Werbung. Das Turnen sei hingegen weniger sichtbar. Umso wichtiger findet der Villnacherer eine Plattform wie die SMVJ, die «einer der drei Top-Events des Schweizerischen Turnverbands sind».

Auch der Stadtturnverein Brugg will mitmachen

Welche Vereine teilnehmen, wird erst im Juni bekannt. Denn sie müssen sich über verschiedene Wettkämpfe qualifizieren. Der STV Brugg, der auch dieses Jahr an den SMVJ dabei war, strebt eine Teilnahme natürlich an.

Bader ist froh, dass viele OK-Mitglieder Erfahrung von der Organisation des Kantonalturnfests mitbringen, auch er selbst. «Im Vergleich dazu sind die SMVJ jedoch überschaubarer zu organisieren.» Dass die Veranstaltung in einer Halle stattfindet, bringt ebenfalls Erleichterungen mit sich. So müssen beispielsweise keine Spielfelder ausgemessen werden und viele Turngeräte sind schon vorhanden. Entsprechend wird das Sportausbildungszentrum nur einen Tag vor der Veranstaltung nicht genutzt werden können.

Das OK an den SMVJ in Lausanne: Letizia Ebner (v. l.), Daniel Schwerzmann, Christoph Tschupp, Pia Schreiber, Thomas Jäger, Richard Kienberger, Christoph Bader, André Haas, Marianne Vogt, Barbara Horlacher, Fabio Petranca, Michelle von Burg, Samuel Tobler und Lisa Vogt. Es fehlt: André Keller. zvg

Kürzlich war das OK an den SMVJ in Lausanne, um einen Augenschein zu nehmen. Zurzeit sei man dabei, den Anlass mit der Regionalpolizei Brugg zu besprechen, sagt Bader, und die Themen Verpflegung und Unterkunft seien noch nicht vollständig geklärt. Allerdings steht bereits fest, dass der Waffenplatz Brugg 600 Übernachtungsplätze in der Kaserne zur Verfügung stellt. Auch Sponsoren werden noch gesucht.

Schätzungsweise betragen die Kosten für den Anlass 150’000 Franken und sollen durch Eintritte, Festwirtschaft, Sponsoren und mehr gedeckt werden. Die freiwilligen Helfenden werden aus befreundeten Brugger und Windischer Vereinen rekrutiert.