Turgi/Stein Nach Diebstählen aus Fahrzeugen vier Personen vorläufig festgenommen Nach Meldungen zu verdächtigen Personen im Wohnquartier konnte die Polizei in Turgi und in Stein jeweils zwei mutmassliche Diebe anhalten. Sie werden verdächtigt, Diebstähle aus Fahrzeugen begangen zu haben.

Die Polizei konnte vier mutmassliche Diebe anhalten. (Symbolbild) Laurent Gillieron

In der Nacht auf Freitag konnten Anwohner eines Quartiers in Turgi feststellen, wie zwei Unbekannte sich an einem parkierten Fahrzeug zu schaffen machten. Kurze Zeit später konnte die Kantonspolizei die beiden Männer anhalten, wie sie am Freitagmorgen mitteilt. Bei den beiden Verdächtigen handelt es sich um zwei zwanzigjährige Asylbewerber aus Algerien, welche in unterschiedlichen Unterkünften wohnhaft sind.

Nur zwei Stunden später folgte eine Meldung aus Stein, dass dort ebenfalls zwei Personen durch ein Nachbarsgrundstück schleichen. Durch die ausgerückten Patrouillen konnten dann zwei Männer aus Marokko und Algerien angehalten werden. Die beiden 16- und 22-jährigen Asylbewerber aus dem Kanton Basel-Landschaft stehen ebenfalls im Verdacht, parkierte Fahrzeuge durchsucht und daraus Sachen entwendet zu haben.

Im Zuge der Ermittlungen stiess die Polizei tatsächlich auch auf durchsuchte Fahrzeuge. In beiden Fällen wurde durch die Kantonspolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die vier Männer wurden vorläufig festgenommen. Aktuell ist kein direkter Zusammenhang der beiden Fälle ersichtlich. Die Ermittlungen, auch im Hinblick auf vergangene Delikte dieser Art, laufen. (nic)

Aktuelle Polizeibilder: