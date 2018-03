Der Reihe nach: Im letzten Sommer war Daniel, der in der Region wohnt, kurz vor halb elf in der Nacht mit seinem Kleinwagen auf der Hauserstrasse in Windisch unterwegs. Er wollte seine Freundin abholen und kam in eine Polizeikontrolle. Der Drogenschnelltest war positiv. In der Blutprobe, die im Spital stattfand, wurde eine minimale Kokain- Blutkonzentration von 21 Mikrogramm pro Liter nachgewiesen.

Eine Erklärung gibts nicht

Er wisse nicht, wie es zu diesem Wert gekommen sei, sagte Daniel. Der grosse, schlanke Mann mit den kurz geschorenen Haaren erschien mit Arbeitshosen, Turnschuhen und Faserpelz-Pullover vor dem Bezirksgericht. «Ich habe noch nie Drogen genommen», versicherte er. Einzelrichter Sandro Rossi fragte nach einer Erklärung. Er habe Kollegen in Basel, verkehre dort ab und zu im Ausgang, erklärte der Beschuldigte.

Er könne sich einzig vorstellen, dass ihm jemand übel mitspielen wollte. Er verstehe aber, fügte er im gleichen Atemzug an, wenn diese Erklärung nicht sehr glaubwürdig klinge. Wahrscheinlich würde er ebenso denken.

Im Nachhinein habe er versucht herauszufinden, wie es passiert sei – allerdings ohne Erfolg. «Das ist schwierig.» Auf die Frage nach seiner Fahrfähigkeit antwortete Daniel, dass er sich gut und sicher gefühlt habe. Er könne allerdings nicht sagen, wie man sich unter Drogeneinfluss verhalte.

Das Ergebnis des Bluttests abzustreiten oder anzuzweifeln, habe keinen Sinn, stellte Daniel fest. «Ich hatte offenbar Drogen in mir.» Dafür müsse er geradestehen, eine Strafe – eine Busse – müsse er wohl hinnehmen, schliesslich gebe es Gesetze. Geärgert aber hat ihn die Aussage der Staatsanwaltschaft, dass er wissentlich und willentlich Kokain konsumiert habe, dass er vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt haben soll. «Das machte mich sauer.» Er habe kein Gerichtsverfahren anzetteln wollen. Dieser Vorwurf allerdings sei daneben, den wollte er nicht auf sich sitzen lassen. Deshalb habe er Einspruch eingelegt.

Die Staatsanwaltschaft hatte neben einer Busse von 800 Franken auch eine Geldstrafe gefordert von 30 Tagessätzen zu je 120 Franken, bedingt aufgeschoben bei einer Probezeit von drei Jahren.

Juristische Welt war eine andere

Es kam anders: Daniel wurde von Schuld und Strafe freigesprochen, erhält eine Entschädigung von 100 Franken. Die Kosten gehen zulasten des Staats. Die juristische Welt sei zum Zeitpunkt der Polizeikontrolle im vergangenen Sommer eine andere gewesen, begründete Gerichtspräsident Sandro Rossi. Damals habe es gereicht, wenn der Lenker in eine Blutprobe einwilligte.

Diese Praxis habe sich mittlerweile geändert, ergänzte Rossi. Laut Bundesgericht braucht es eine Anordnung durch die Staatsanwaltschaft. Will heissen: Im Fall von Daniel mangelt es an verwertbaren Beweismitteln. Weil dieser während der Arbeitszeit zu Einvernahmen erscheinen musste, erhält er eine Entschädigung.

Daniel zeigte sich beim Verlassen des Gerichtssaals erleichtert über das Urteil. Am meisten zu schaffen, fügte er an, macht ihm aber der Führerausweisentzug. Dieser wurde vom Strassenverkehrsamt angeordnet, war also nicht Bestandteil der Gerichtsverhandlung. «Ich hatte extrem schwierige Umstände», hielt er fest. Zum Glück habe er eine Freundin, die ihn zur Arbeit fahre, sowie einen entgegenkommenden Chef. Trotzdem müsse er sich jetzt bemühen, wieder in den Besitz seines Billetts zu kommen.