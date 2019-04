Als Sportlerin will man immer gewinnen, das ist klar. So ist ein zweiter Platz je nach Perspektive entweder ein glanzvolles Ergebnis, oder man ist schlicht nur die Erste unter den Verliererinnen. Die Schinznacher Karate-Sportlerin Elena Quirici reiste an die Europameisterschaft im spanischen Guadalajara, um ihren Titel vom Vorjahr zu verteidigen. Mit dem Einzug in den Final schien alles nach Plan zu laufen. Eine kleine Unaufmerksamkeit aber führte dazu, dass sie gegen die Französin Alizée Agier einen Punkt kassierte. 1:2 stand es am Schluss des Wettkampfs, statt Gold bringt Elena Quirici nun die Silbermedaille nach Hause. Überwiegt bei ihr nun eher die Enttäuschung über den verpassten Titel oder der Stolz über Platz zwei?

«Am ersten Tag nach dem Wettkampf war ich noch traurig und etwas wütend», sagt sie aus Spanien per Telefon. Die reine Enttäuschung sei inzwischen aber etwas dem positiven Gesamtbild gewichen. Dieses sieht nämlich eindeutig vielversprechend aus: Seit Montag steht Elena Quirici in der Weltrangliste neu auf Platz eins, zum ersten Mal in ihrer Karriere. Auch die Rangliste der European Games führt sie nun an. Damit ist sie bereits für die Spiele in Minsk in Weissrussland im Juli qualifiziert. «In meiner Kategorie bin ich derzeit die konstanteste Athletin», sagt sie, die unter den Karatekas mit bis zu 68 Kilogramm Körpergewicht im Wettbewerb steht. Der Stolz darüber überwiege also, denn es zeigt, dass sie für ihr oberstes Ziel weiterhin in die richtige Richtung steuert: die Olympischen Sommerspiele in Tokyo im nächsten Jahr.