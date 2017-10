Fredy Büchler ist hässig. Darum wendet er sich an die Medien. Denn: Neben seinem Haus in Brugg-Lauffohr entsteht die Überbauung Rössliacker mit Eigentumswohnungen. Und weil eine Baustelle Platz braucht, wurde sein Grundstück in Mitleidenschaft gezogen – ohne das Einverständnis von ihm, Fredy Büchler.

Die Geschichte beginnt im Frühling dieses Jahres. Kurz vor Baubeginn stattete der Bauleiter bei Fredy Büchler einen Besuch ab und fragte, ob er während der Bauzeit sein Land zur Verfügung stelle, weil die Platzverhältnisse auf der Baustelle eng sind. «5000 Franken wurden mir angeboten», sagt Fredy Büchler. Doch er schlug das Angebot aus. Er ist nicht bereit, dem Unternehmen sein Land für die Bauzeit abzutreten.

Mehr noch: Per Anwalt schrieb er dem Bauunternehmen eine Absage, machte klar, dass er sein Grundstück nicht zur Verfügung stellt. Auf die Frage, warum es denn ein Problem ist, das Land für eine absehbare Zeit abzutreten, sagt Fredy Büchler: «Es stört mich grundsätzlich, dass hier gebaut wird. Das wollte ich nicht noch unterstützen.»

Dann aber musste Fredy Büchler feststellen, dass sein Wunsch von der Baufirma ignoriert wird. Ein Augenschein letzten Freitag vor Ort zeigt: Die Parzellen sind zwar mit rot-weissen Bauschranken abgesperrt, doch auf den vorderen Teil – in etwa auf den ersten 30 Metern – des Grundstücks von Fredy Büchler wurden Erdwalme aufgeschüttet. «Ich habe der Firma gesagt, dass die wegmüssen», sagt Fredy Büchler. Dieser Aufforderung ist das Bauunternehmen in der Zwischenzeit immerhin nachgekommen.

Firma: Es ist ein Missverständnis

Auf Anfrage der AZ bei der zuständigen Baufirma heisst es: «Die internen Abklärungen haben ergeben, dass es sich offensichtlich um ein Missverständnis handelt zwischen mehreren involvierten Parteien. Wir werden mit den entsprechenden Verantwortlichen und dem Landeigentümer den direkten Kontakt suchen und eine Lösung finden», sagt Yvonne Gredig, Sprecherin der Firma Erne.