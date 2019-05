Ein Ärgernis sind diejenigen Hundehalter, die ihre Vierbeiner im Wald frei herumrennen lassen – selbst dann, wenn fremde Menschen und andere Tiere zugegen sind oder gar Leinenpflicht herrscht. Vor dem Bezirksgericht Brugg stand kürzlich eine Frau, deren Hund ein Reh gerissen hatte. Fahrlässige Tierquälerei, fahrlässige Übertretung des Jagdgesetzes sowie Übertretung des Hundegesetzes lauteten die Vorwürfe. An der Verhandlung konnte sich der Beobachter allerdings des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass just in diesem Fall die Falsche zur Rechenschaft gezogen werden soll.

Sandra (Name geändert) war zusammen mit ihrer Kollegin auf einem Spaziergang unterwegs an einem Sonntagnachmittag Anfang März des letzten Jahres im Wald bei Linn. Beide führten ihre Hunde an der Leine, waren in ein Gespräch vertieft. Plötzlich erblickte Sandras Hund ein Reh in einem Gebüsch. Der Rüde, der zu den Hunden mit erhöhtem Gefährdungspotenzial zählt, riss sich los. Zusammen mit dem Hund der Kollegin attackierte er das Reh.

Vorfall umgehend gemeldet

Die Beschuldigte erschien sportlich-gepflegt gekleidet mit grauer Jacke, grauem Oberteil, gemustertem Halstuch, blauen Jeans und blauen Turnschuhen vor dem Bezirksgericht. Die Haare hatte sie zusammengebunden. Freundlich und klar beantwortete sie die Fragen von Einzelrichterin Gabriele Kerkhoven. Die 28-Jährige konnte sich gut an die vielen Einzelheiten erinnern, als sie auf ihrem Spaziergang mit ihrer Kollegin und den beiden Hunden zur Lichtung kam. Es habe einen Rest Schnee gehabt, der Boden sei matschig und an diesem schattigen Platz teilweise gefroren gewesen. Ihr Hund sei an einer etwa zwei Meter langen Leine gegangen, deren Ende sie um das Handgelenk und die Hand gewickelt hatte.

Auf einmal habe ihr Rüde ruckartig gezogen, erzählte Sandra. Sie sei ausgerutscht, habe sich an ihrer Kollegin festhalten müssen. Einen Ausfallschritt habe sie nicht machen können, weil deren Hund genau zu diesem Zeitpunkt vor ihren Füssen stand. Sie habe die Hand geöffnet, die Leine sei weggerutscht. Ihrem Hund sei sie sofort hinterhergerannt, fuhr Sandra fort, habe ihn gerufen. Dieser habe aber nicht auf ihre Befehle gehört. Schliesslich konnte sie ihren Rüden aus dem Gebüsch ziehen und vom Reh lösen. Den Vorfall meldeten die beiden Frauen umgehend der Polizei und dem Jagdaufseher.

Sonst nie negativ aufgefallen

Mit einer solchen Reaktion ihres Hundes habe sie nie gerechnet, dieser habe sich weder vor noch nach diesem Zwischenfall je so verhalten, sei nie negativ aufgefallen, versicherte Sandra. Das Reh, so ihre Vermutung, habe schon verletzt im Gebüsch gelegen. Deshalb habe es nicht davonrennen können.

In diesen Wald bei Linn sei sie seither nicht mehr zurückgekehrt. Dieses einschneidende Erlebnis habe sie immer wieder Revue passieren lassen, sagte Sandra. Sie wisse aber nicht, antwortete sie auf Nachfrage, was sie hätte anders machen können. Die Umstände seien unglücklich gewesen.