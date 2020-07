Trotz Lecks im Hauptschwimmbecken: In der Badi kann weiterhin geplanscht werden

Zwei Frauen aus dem Ostaargau haben es sich auf den Liegestühlen in der Badi Villnachern bequem gemacht. Dass das Hauptschwimmbecken wegen mehrerer Lecks die ganze Saison für die Badegäste geschlossen ist, haben sie erst vor wenigen Minuten erfahren. Doch das trübt ihre gute Stimmung an diesem Sonntagnachmittag nicht. Seit Jahren ziehen die Frauen die beschauliche Badi Villnachern grösseren Freibädern vor. Hier habe man genügend Platz und seinen Frieden, sagen sie und lachen.

Viel gelacht wird auch ein paar Meter weiter im vor wenigen Tagen aufgestellten runden Pool. Dieser hat einen Durchmesser von etwa siebeneinhalb Metern. Die IG Badi, die sich für den Erhalt der familienfreundlichen Infrastruktur einsetzt, hat an ihrer Generalversammlung beschlossen, diesen Pool zu kaufen. Fünf Jungs vergnügen sich im Wasser. Beaufsichtigt werden sie von Vjollca Kurmekaj. Für sie ist es die vierte Saison als Badmeisterin. Viele Leute seien schon traurig, dass dieses Jahr nur das kleine Kinderplanschbecken und der runde Pool in Betrieb sind, so Vjollca Kurmekaj. «Die aktuelle Situation mit der Badi Villnachern ist natürlich äusserst unglücklich», ergänzt Präsident Thomas Märki von der IG Badi auf Nachfrage der AZ. «Wir wurden durch den Gemeinderat früh über den Wasserverlust und die eingeleiteten Massnahmen informiert.»

Die IG Badi zählt rund 180 Mitglieder, das entspricht gut 10% der Bevölkerung von Villnachern. Nach dem Auffinden eines ersten Lecks und der erfolgreichen Reparatur an einer Leitung war die IG Badi zuversichtlich, dass die Badi nach der Covid-19-Freigabe geöffnet werden kann. Die IG bot Hand, das Badi-Team aufgrund der zusätzlichen Corona-Auflagen zu unterstützen, und startete einen Helferaufruf. Alle hoffen, dass die Badi nicht geschlossen wird.