Trotz Corona: In diesen Aargauer Lokalen kommen Gäste in Feststimmung – drei Beispiele

Sogar Brännti-Mandle-Glacé fehlt nicht: Der «Güggeli Sternen» in Bözberg verwöhnt die Gäste mit einem Wiehnachtsmärt-Menu

Die Weihnachtsmärkte sind abgesagt hüben und drüben. Wunderbar in Feststimmung kommen lässt sich trotzdem – im «Güggeli Sternen» in Bözberg. Das Wirtepaar Thomas und Esther Schäublin hat eine gemütliche Glühwein- und Apéro-Lounge eingerichtet auf ihrer Gartenterrasse – inklusive kuscheligen Decken – und bietet ein Wiehnachtsmärt-Menu an. Güggeli-Lebkuchenspiessli fehlen in diesem genauso wenig wie hausgemachtes Magenbrot oder Brännti-Mandle-Glacé. Es handle sich um eine Kreation seiner Töchter, sagt Thomas Schäublin gut gelaunt. Um die Dekoration im Aussenbereich habe sich mit viel Freude und Leidenschaft traditionsgemäss seine Frau gekümmert. Da dieses Jahr etwas mehr Zeit zur Verfügung stand, sei alles sogar etwas umfangreicher ausgefallen.

Ziel sei es, den Gästen ausserhalb ihrer eigenen vier Wände in einem unkomplizierten Rahmen ein paar gemütliche Stunden bei einem feinen Essen zu ermöglichen, sagt der Wirt. Schäublins arbeiten mit regionalen Produzenten zusammen. Für den hausgemachten Glühwein wird neben der eigenen Kräutermischung Schinznacher Wein verwendet. Der Gewürztraminer stammt vom Weingut Hartmann in Remigen, der Chrütertee aus Maja’s Chrüterstübli in Mandach. Ihre Produkte können übrigens ebenfalls erworben werden am eigens eingerichteten Märt-Tisch mit den kulinarischen Geschenkideen.

Die Coronakrise habe einiges ausgelöst, blickt Schäublin auf die letzten Monate zurück. Im Lockdown hat das Wirtepaar ins Restaurant investiert und renoviert. «Einiges ist neu und einzigartig», freut sich der Wirt und erwähnt als Beispiele die WC-Anlagen – ein Stallerlebnis mit Vogelgezwitscher – oder das elektronische Bonussystem und den Webshop.

Während der Umsatz im Catering-Bereich um fast 100 Prozent einbrach, zog der Betrieb im Restaurant dann wieder an, mehr und mehr Gäste konnten begrüsst werden. «Es läuft sehr gut», stellt der Wirt fest. Schäublins beschlossen, ihr Lokal am Mittwoch, Donnerstag und Freitag, nicht mehr erst ab 17 Uhr, zu öffnen, sondern neu auch über den Mittag, von 11 bis 14 Uhr preiswerte, Menus anzubieten, vorerst ver suchsweise bis im Frühling. «Wenn es funktioniert, lassen wir es dabei.» Rundherum werde reduziert und abgebaut. «Wir machen das Gegenteil», sagt der Wirt.

