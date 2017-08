Die Route durch Deutschland, die Niederlande und Skandinavien richtete er nach den Leuten aus, die er während der letzten 25 Jahre auf Reisen kennen gelernt hatte. Balsiger ist dankbar, dass er so 40 Nächte bei Bekannten und Freunden unterkam, wo er nicht nur duschen, die Kleider waschen sowie Geschäftsmails beantworten, sondern nach dem Znacht auch einen kurzweiligen Abend verbringen konnte. «Tagsüber war ich alleine unterwegs. Abends hingegen schätzte ich die geselligen Runden sehr.»

In guter Erinnerung ist Balsiger der 1. August 2016: Er verbrachte ihn in Schweden im Sommerhäuschen des bekannten Politologen Claude Longchamp und dessen Partnerin. Sie hätten in intensiven Gesprächen die Schweiz neu zusammengesetzt – «sie war schliesslich besser», schiebt Balsiger mit einem Augenzwinkern nach.

Je weiter nördlich er kam, desto faszinierender empfand Balsiger die Landschaft. Am liebsten war er auf gut befestigten Natursträsschen unterwegs. Der Kommunikationsprofi verliess sich bei der Routenwahl meistens auf die Vorschläge der App Komoot, die spezifisch für Radtouren entwickelt worden war. So auch, als er in Norwegen den Forollhogna-Nationalpark, der so gross ist wie der Kanton Thurgau, durchqueren wollte. Was dann mit Balsiger passierte, hat er wie ein Thriller in seinem persönlichen Blog festgehalten. Das Fahren war bald einmal nicht mehr möglich, er musste sein Gefährt schieben: Geröll, Bäche, Regen und die Kälte brachten ihn an den Rand seiner Kräfte. Balsiger spielte mit dem Gedanken, den nächsten Moment «mit Netz» abzuwarten und eine Notnummer zu wählen.

«Am Ziel hatte ich noch nicht genug»

Am 31. August erreichte der Aargauer an einem sonnigen Morgen das Nordkap. Zu seiner Überraschung traf er lediglich auf eine Handvoll andere Touristen und genoss die Stille. Am Mittag spuckten dann sechs Busse eine grosse Zahl Menschen aus, um die Mystik dieses Ortes war es geschehen. Balsiger schwang sich aufs Rad und liess den Lärm hinter sich.

Dieser Roadtrip habe ihn innerlich ruhiger gemacht, stellt er rückblickend fest. Die Natur habe ihn Demut gelehrt. Insgesamt verbrachte Balsiger 72 Tage im Sattel. «Als ich am Ziel war, hatte ich noch nicht genug. Hätte ich mehr Zeit gehabt, wäre ich auf einer anderen Route wieder in die Schweiz geradelt.» Aber ab Mitte September waren berufliche Termine vereinbart, also er musste zurückfliegen.

Bis zum nächsten grossen Abenteuer mit dem Velo will Mark Balsiger nicht wieder 20 Jahre warten, «meine Wunschliste ist noch lang». So tüftelt er an einer Route in Chile herum – von Santiago nach Patagonien. Und schliesslich kreist da noch ein weiterer Gedanke in seinem Kopf: «Von der Schweiz aus in die iranische Hauptstadt Teheran über die historisch bedeutenden Städte Venedig, Sarajevo, Athen, Istanbul sowie, als Zückerchen, Baku.» Zu dieser Velotour würde er aber nur zu zweit oder zu viert aufbrechen.

Auch Etappen, die auf mehrere Jahre verteilt werden, wären für ihn eine Option. So wie das viele Wanderer mit dem Pilgerweg nach Compostela machen. Die Tour nach Teheran wäre kulturell spannender als diejenige ans Nordkap, ist er überzeugt. Er nimmt die Herausforderung an und sucht nun Gleichgesinnte.

Hier geht es zum Blog von Mark Balsiger.