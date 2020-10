«Tragt Masken, so können wir arbeiten»: Einfluss der Maskenpflicht auf Brugger Firmen

«Eine Brille zu testen, macht wenig Sinn»

Moser Optik AG

«Für das Team hat sich wenig geändert», sagt Augenoptikerin Sabrina Giacomini. Seit dem Lockdown haben die Mitarbeitenden der Moser Optik AG immer wieder Mundschutz getragen. Neu sei, dass dieser nun auch bei Arbeiten ohne Kundenkontakt nötig ist. «Ausserdem haben wir unser Team in zwei Gruppen aufgeteilt, die nie gemeinsam vor Ort sind. Im Falle einer Ansteckung müssen wir so nicht alle in die Zwangsferien», erklärt Inhaber Matthias Moser.

Was sich verändert hat, ist der Beratungsprozess der Kundschaft. Moser sagt: «Mit Maske eine neue Brille auf die Optik zu testen, macht wenig Sinn. Darum geben wir gerne verschiedene Exemplare mit nach Hause. So kann die Familie bei der Auswahl helfen.» Brillenträgern gibt er zudem als Tipp auf den Weg: «Putzen Sie Ihre Gläser mit einem Foogy-Microfasertuch. Damit beschlagen sie trotz Maske über zehn Stunden lang nicht mehr.» (mre)

