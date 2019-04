Die Bewegung «Too Good To Go» setzt sich in der Schweiz seit 2016 dafür ein, dass Lebensmittel gerettet werden. Das Konzept: Mittels einer kostenlosen App für das Smartphone können Konsumenten bei Betrieben Essen, das sonst weggeschmissen würde, reservieren und später kurz vor Betriebsschluss abholen. Im Bezirk Brugg sind es erst zwei Bäckereien, die bei «Too Good To Go» mitmachen: die Bäckerei-Confiserie Richner in Veltheim und der Bözberg Beck. Um es vorwegzunehmen: Beide machen gute Erfahrungen mit dem App-System und beide Betriebe freuen sich, dass sie so Foodwaste entgegenwirken können.

Yves Bottlang vom Bözberg Beck sagt: «Wir hatten es am Anfang der Selbstständigkeit nicht gut im Griff, wie viel und was wir produzieren sollten. Deswegen haben wir sehr viel verschenkt in der Verwandtschaft, selbst gegessen oder dann doch entsorgt.» Er habe dann nach einer Möglichkeit gesucht, dies zu verhindern, «da es nicht wirklich möglich war, weniger zu produzieren». Denn jeder Tag sei anders.

Für beide Seiten ein Gewinn

Und so hat er Kontakt aufgenommen mit verschiedenen Organisationen, die etwas gegen Lebensmittelverschwendung unternehmen. «Ich wurde aber überall abgelehnt, weil schon Grossverteiler Ware liefern.» Bei seiner Suche nach einer Alternative stiess Bottlang auf «Too Good To Go». Das war im Oktober 2016. Damit gehörte der Bözberg Beck zu den ersten Teilnehmern beim App-Anbieter in der Schweiz.