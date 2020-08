Töfffahrer in Schinznach-Bad gestürzt: Autofahrer missachtet Vortritt und fährt davon

Ein Töfffahrer fuhr am Dienstag kurz vor 22 Uhr in Schinznach-Bad auf der Bruggerstrasse in Richtung Wildegg. Nachdem offenbar ein Autofahrer den Vortritt missachtete, stürzte der Motorradlenker. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, blieb er bei dem Unfall jedoch unverletzt. Der Autofahrer fuhr dagegen ohne Anzuhalten in Richtung Brugg weg.

Gesucht wird nun der Lenker des besagten Fahrzeuges. Genauere Angaben zum gesuchten Auto könnten laut Polizei jedoch keine gemacht werden. Auskunftspersonen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Aargau (Stationierte Polizei in Baden: 056/200'11'11) zu melden.

Die aktuellen Polizeibilder: