Tödliches Unglück auf Hawaii: Familie und Freunde nehmen Abschied von Absturz-Opfern

Am Donnerstag wurden nun die Todesanzeigen im «Generalanzeiger» aufgeschaltet. In der einen Anzeige nimmt die Familie der Verstorbenen Abschied mit den Worten: «Gott, gib ihnen all deine Liebe, denn sie haben uns im Laufe ihres viel zu kurzen Lebens grosszügig damit beschenkt.» Auch die Angehörigen der beiden Schulen haben eine Todesanzeige veröffentlicht: «Zwei liebe Menschen sind von uns gegangen. Viel zu früh seid ihr mit euren Eltern durch einen tragischen Unfall aus dem Leben gerissen worden. Euer Lachen und eure Frohnatur werden wir immer im Herzen tragen.» Der Gedenkgottesdienst findet am Samstag um 11 Uhr in der Kirche St.Franziskus in Schinznach-Dorf statt.