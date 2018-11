Am Sonntag, kurz nach 15.30 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann in einem Ford Focus auf einer Nebenstrasse von Hausen her in Richtung Scherz. Dabei kam der Wagen plötzlich links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen einzelnen Baum.

Beim heftigen Aufprall kam der aus der Region stammende Lenker ums Leben. Am Auto entstand Totalschaden.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen, die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach hat gleichzeitig eine Untersuchung eröffnet.

Polizeibilder vom November