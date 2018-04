Vor rund einem Jahr starb auf der Kreuzung oberhalb des Thermalbads Schinznach-Bad ein 18-jähriger Töfffahrer. Ein 73-jähriger Autofahrer hatte den jungen Mann übersehen. Drei Monate danach gab es an selber Stelle einen weiteren schweren Töffunfall. Vor dem Prozessauftakt am Montag äussern die Thermalbad-Verantwortlichen erneut Kritik am Kanton.