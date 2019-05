Nach dem Absturz sagte Christian Schubert vom Bundesamts für Zivilluftfahrt, der Betreiber des Flugplatzes Birrfeld sei für die operationelle Sicherheit verantwortlich. Nun hat sich die Flugplatzleitung mit dieser Zeitung auf dem Birrfeld getroffen und über die im Artikel erwähnten Sicherheitsaspekte gesprochen. Gestartet ist der Pilot auf dem Birrfeld, der Absturzort befindet sich aber ausserhalb des Flugplatzareals. Besitzer und Betreiber des Flugplatzes ist der Aero-Club Aargau – dessen Präsident Werner Neuhaus sagt: «Wir sind nicht direkt in die Untersuchungen involviert.» In einem solchen Fall sei es aber normal, dass die Polizei die schriftliche Startmeldung des Unfallflugzeugs mitnehme, auf der Details wie Flugziel, oder Betankung eingetragen sind.

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs vor einer Woche, bei dem der 66-jährige Walter K. ums Leben kam , laufen intensive Ermittlungen zur Unfallursache. Federführend ist die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust). Daniel W. Knecht, Bereichsleiter Aviatik bei der Sust, teilt auf Anfrage mit: «Wir sind daran, Daten und Angaben zu prüfen.» Der Vorbericht zum Absturz des Eigenbauflugzeugs in Mülligen werde wohl diese Woche veröffentlicht, kündigt Knecht an.

Damals startete ein Pilot mit einer Socata TB-11 Tobago zu einem privaten Rundflug mit drei Passagieren. Nur rund zwei Minuten nach dem Abheben kollidierte das Flugzeug mit den Baumkronen eines Waldes bei Mülligen und stürzte ab, wie es im Bericht der Flugunfall-Untersuchungskommission heisst. Die drei Passagiere konnten die brennende Maschine selber verlassen, zwei wurden verletzt, der Pilot starb am Absturzort. Dieser liegt rund 1,5 Kilometer nordöstlich des Flugplatzes, also ganz in der Nähe der Absturzstelle von vergangener Woche. Grund für den Absturz war ein Strömungsabriss, was auch beim Unfall von Walter K. als mögliche Ursache infrage kommen könnte.

Einen Kontrollturm mit Lotsen, bei dem sich Piloten melden müssen, gibt es im Birrfeld nicht. Deshalb sind auch keine Funkaufzeichnungen vorhanden. Laut Flugplatzchef Martin Andenmatten, der an jenem Tag anwesend war, hat Walter K. keinen Notruf abgesetzt. «Wenn er dies nach dem Start getan hätte, dann hätten das andere Piloten oder jemand bei uns auf dem Flugplatz gehört», sagt er. Der tragische Tod des Piloten letzte Woche hat grosse Betroffenheit ausgelöst und Sicherheitsfragen aufgeworfen, weil sein Flugzeug direkt neben der Autobahn abstürzte. Doch wie häufig sind solche Abstürze im Birrfeld? Der letzte Fall, der sich mit dem Unglück letzte Woche vergleichen lässt, ereignete sich am 19. Juni 1988.

Heinz Wyss fliegt seit 1972 im Birrfeld und ist heute Sicherheitsbeauftragter des Flugplatzes – er sagt: «Zum Glück sind solche Unfälle äusserst selten, den letzten Todesfall gab es 1990 zu beklagen, dies bei einer Kollision von zwei Motorflugzeugen im Endanflug.» Flugplatzleiter Andenmatten rechnet vor: «Jährlich gibt es hier rund 60 000 Flugbewegungen, in 29 Jahren einen tödlich verlaufenen Unfall – da bewegen wir uns bei der Quote nicht mal im Promillebereich.» Seither gab es im Birrfeld nur Zwischenfälle mit Sachschaden – bis zum Dienstag letzter Woche. «Das zeigt, dass unser Flugplatz sicher ist und im Vergleich mit anderen Flugplätzen keine besonderen Risiken aufweist», sagt Wyss. Tatsächlich führen die An- und Abflugrouten im Birrfeld – im Unterschied zu manchen anderen Regionalflugplätzen der Schweiz – nicht über Wohngebiete. Bei einem Absturz kann das Risiko, dass Personen am Boden zu Schaden kommen, damit tiefer gehalten werden als anderswo.

In der Risiko- und Gefahrenanalyse, die 2013 für die Zertifizierung des Flugplatzes durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt erstellt wurde, sind fehlende Notlandefelder kurz nach dem Start in östlicher Richtung als Risikofaktor aufgeführt. Inzwischen ist das anders: «Im Bereich Ausflug Ost sind Notlandestellen vorhanden, die Piloten werden in der Ausbildung darauf geschult», sagt der Flugplatzleiter.