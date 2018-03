Hundebesitzer in der Region Windisch können aufatmen: Hündin Haily starb am Montagnachmittag nicht an Gift, wie auf Facebook verbreitet wurde.

Grosses Stück Käse steckte im Rachen

«Wir haben heute den mündlichen pathologischen Bericht erhalten und er besagt, dass kein Gift nachgewiesen worden ist», schreibt die Züchterin und stellt somit den Irrtum klar. «Jedoch steckte in ihrem Rachen ein grosses Stück Käse.»