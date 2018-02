Es sollte ein Spaziergang werden wie jeden Tag auch. Sandra Valetti war am Montag nach dem Mittag mit ihrer Hündin Haily in Windisch unterwegs. Vom Lindhof her spazierte sie zur Badi Heumatte. Die ganze Zeit war Haily angeleint. Bei der Badi fand Sandra Valetti, dass sie den Hund für einen kurzen Moment losleinen kann.

Haily lief brav neben ihrer Besitzerin weiter, schnüffelte kurz an einem Abfallsack beim Parkplatz bei der Badi und rannte dann ins Feld nebenan. «Sie war wirklich nur kurz weg», sagt Sandra Valetti weinend gegenüber der AZ. «Dann kam sie plötzlich torkelnd zurück. Schäumte und krampfte.» Innert Minuten starb Haily, eine Lagotto-Hündin. Sie wurde nur drei Jahre alt.