Troubas Kater auf der Bühne

Das Publikum zeigt sich nach den Auftritten von Hilfssheriff Tom und Traktorkestar begeistert und Hanspeter Stamm, OK-Präsident des Veranstaltungsteams kult4 ist happy. Am Freitag mussten das gesamte Instrumentarium von Sina und Pamela Mendez sowie alle Streetfood-Stände wegen des garstigen Wetters kurzerhand von der Hofstatt ins Salzhaus gezügelt werden. Trotzdem sei die Stimmung grossartig gewesen. «Wir haben für das zweitägige Festival Acts ausgesucht, die sich alle durch ihren speziellen Sound mit Wiedererkennungseffekt auszeichnen», sagt Stamm zum Line-up. Und dazu gehört natürlich auch Troubas Kater mit ihrer eigenwilligen Mischung aus Rap, Balkansound, Folk, Tango, Chanson und Pop. Die Berner Band, die sich 2015 mit dem Ziel formierte, Strassenmusik zu machen, legte einen raketenmässigen Karrierestart hin. 2016 wurde sie als «Best Talent» für die Swiss Music Awards nominiert. Sänger QC gibt sich trotz des steilen Aufstiegs bescheiden. «Wer weiss, wie schnell alles wieder vorbei ist. Ich lebe den Moment und freue mich jetzt einfach auf unseren Gig in Brugg. Das wird eine riesige Party.» So wild wie er es sich vorstellt, gehts dann aber doch nicht zu in der Hofstatt. «Da isch ja huere idyllisch hie», stellt er etwas erstaunt fest. Dann lässt er seine tiefgründigen Texte sprechen. «I liebe wieni hasse die eso» heisst es in «Hassliebi». Es folgen Songs wie «Aus Egal», «Mach Fähler» und natürlich die erste Radiosingle «Latvia». Und auch wenn man seine Wortsalven im Stakkatotempo manchmal nur fetzenweise versteht, gehen sie zusammen mit den dichten Bläsersätzen, Akkordeonklängen und erdigen Drumrhythmen doch gehörig unter die Haut.