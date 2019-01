Heimat 52 ist ein von Profis geleitetes Laientheater, an dem sich über hundert Bewohnerinnen und Bewohner der Region Brugg-Windisch beteiligen. Sei es bei Film, Schauspiel, Kostümen, Kulissen oder Chor. Viele Menschen haben bis heute Geschichten zusammengetragen, Kostüme entworfen, Filme gedreht und sich auf Theater und Gesang vorbereitet. Es ist ein sehr ambitioniertes und gleichzeitig identitätsstiftendes Theaterprojekt. Einblicke in den ersten Teil der Aufführung hat das Filmteam in einem Trailer zusammengefasst, zu finden auf der Website des Projekts (www.heimat52.ch).

Heimat 52 ist ein gross angelegtes Kulturevent, das auf bestem Wege ist. Aktuell fehlt aber noch Geld: Um das gesamte Projekt in der geplanten Form realisieren zu können, haben die Verantwortlichen auf der Crowdfunding Plattform lokalhelden.ch eine Spendenaktion gestartet. Interessierte können dort Gutscheine kaufen, zum Beispiel für das eigens gebraute Theaterbier oder süsse Grenzsteine, Postkarten oder ein Memory-Spiel. Ausserdem ist es möglich, Karten für die Generalprobe inklusive Apéro zu erwerben, oder an einem Geschichtenbummel entlang der Grenze Brugg-Windisch teilzunehmen. Insgesamt 18 000 Franken sollen so zusammenkommen.

Nach dem erfolgreichen Unterwindischer Theaterprojekt Hinz und Kunz (Sommer 2014) hatten viele Mitwirkende Lust auf ein neues Theaterabenteuer. In Windisch und auf Brugger Seite meldeten sich immer wieder Bewohner, die sich gerne auf ein Kulturevent einlassen möchten. «Für eine Fusion auf politischer Ebene mag die Zeit nicht reif sein», heisst es in der Medienmitteilung. «Für ein gemeinsames, Grenzen sprengendes Unterfangen sind Offenheit, Neugier und Bereitschaft dies- und jenseits des Bahnhofs aber vorhanden.» Das Stadtfest Brugg 2019 biete eine willkommene Plattform für das Theaterstück Heimat 52. Initianten des Theaterprojekts sind Christian Bolt, Co-Produktionsleiter und Adrian Meyer, künstlerische Leitung, Regisseur und Autor. (AZ)