Theatergruppe Villigen in der Alptraum-Villa

Die Theatergruppe Villigen ist bereits wieder seit geraumer Zeit am Proben für das neue Stück «Alptraum-Villa». Eine aus der Mode geratene Villa soll endlich verkauft werden. Um dem Kaufinteressenten das leerstehende Objekt möglichst schmackhaft zu machen, verdonnert der Immobilienhändler seinen Chefverkäufer Meili dazu, den Hausherrn zu spielen. Ihm wird hierfür eine Schauspielerin zur Verfügung gestellt, die seine Frau spielen soll.

Mit allerlei Möbeln und Requisiten will die Immobilienfirma eine gemütliche und bewohnte Atmosphäre schaffen. Dumm nur, dass das Interessenten-Paar bereits eine Stunde vor dem vereinbarten Termin eintrifft und somit ein heilloses Chaos seinen Anfang nimmt. Als dann auch noch eine Schlechtwetterfront übers Land zieht, sind die Kaufinteressenten gezwungen, die Nacht in der Villa zu verbringen. Immer mehr Figuren tauchen aus Nacht und Nebel auf. Meili muss den Schein des Hausherrn wahren. Der Alptraum beginnt.

Hinweis: Alptraum-Villa ist ein unterhaltsames Theaterstück in zwei Akten von Anthony Marriot und Alistair Foot, Schweizer Neufassung von Erwin Britschgi. Aufführungsdaten am 6./7./8. März sowie am 13. und 14. März in der Turnhalle Erbslet in Villigen.