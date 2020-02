Thalner beteiligen sich nicht an Kosten für öffentlichen Spielpatz

In Thalheim wollen sich die Stimmberechtigten nicht beteiligen an den Kosten für die Gestaltung des öffentlichen Zugangsbereichs beim Volg-Neubau sowie des öffentlichen Spielplatzes. Die Kredite von 80000 Franken sowie von 50000 Franken sind abgelehnt worden an der Urne: mit 196 Ja- zu 214 Nein-Stimmen, respektive mit 185 Ja- zu 226 Nein-Stimmen.

«Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass der Thalner Souverän die beiden Vorlagen ‹Öffentlicher Spielplatz› und ‹Öffentlicher Zugangsbereich› relativ knapp abgelehnt und damit zwei gute Chancen verpasst hat», heisst es in einer kurzen Stellungnahme des Gemeinderats. Dieser will sich anlässlich seiner nächsten Sitzung über das weitere Vorgehen beraten. (mhu)