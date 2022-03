Thalheim «Ufgwärmt isch’s no besser!»: Der Chor und die Theatergruppe singen und spielen wieder Der Gemischte Chor Thalheim präsentierte in einem zweiteiligen Unterhaltungsabend einen Strauss bunter Melodien. Anschliessend brachte die Theatergruppe mit ihrer Komödie «Alarm und so» das Publikum zum Lachen.

Endlich dürfen sie wieder singen: Der Gemischte Chor Thalheim unter der Leitung von Jolanda Wettstein. Ina Wiedenmann

Nach zwei Jahren Wartezeit ist es endlich soweit: Der Gemischte Chor Thalheim kann vor 200 Besucherinnen und Besuchern seinen schon längst geplanten und eingeübten Unterhaltungsabend aufführen. Neben dem ursprünglichen Programmheft aus dem Jahr 2020 liegt in der Turnhalle ein aktuelles Informationsblatt auf und, den Abend nennen sie kurzerhand «Wiedererwachen aus 2020». Oder mit anderen Worten: «Ufgwärmt isch's no besser!»

Egal, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer eher Pop, Swing oder lieber Volkslieder mögen: zehn Sängerinnen und sechs Sänger haben gemeinsam mit Dirigentin Jolanda Wettstein und Pianist Simon Jenzer für jeden musikalischen Geschmack etwas im Programm. Mit ihrer Zugabe «Mier si vo der Füürwehr» können sie alle in der Halle für sich gewinnen.

13 Bilder 13 Bilder Unterhaltungsabend des Gemischten Chors und der Theatergruppe Thalheim Ina Wiedenmann

Das Publikum klatscht dabei nicht nur rhythmisch mit, sondern singt bei der Wiederholung des bekannten Liedes auch noch laut mit dem Chor zusammen. Spätestens in dem Moment ist spürbar, dass die Menschen die Geselligkeit und das «Aufgewärmte» schätzen.

Das Theater basiert auf den Erlebnissen von José Widmer

In der Pause verrät José Widmer, Sänger und Autor des Theaterstücks «Alarm und so»: «Ich erlebte selbst etwas Ähnliches wie im Stück. So kam ich auf die Idee, ein Drehbuch daraus zu machen.» Dann verschwindet er in die Maske.

Susanne Däster, die bereits zum vierten Mal in Folge die Regie übernommen hat, erklärt: «Für uns ist das Theaterspielen schon Tradition. Damit lockern wir den musikalischen Abend auf und bieten dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm.» Sängerin Silvia Schneider-Roth unterstützt im zweiten Teil das Theater als Souffleuse.

Jean-Pierre König (Heinz Däster) zwischen dem Ehepaar Ehrbar (Alexandra Wegmüller und José Widmer). Ina Wiedenmann

Als der Vorhang aufgeht, ist das Publikum mitten im Wohnzimmer des Ehepaares Toni und Madeleine Ehrbar, gespielt von Alexandra Wegmüller und José Widmer. Sie lassen sich von Oliver Angst (Ueli Sigrist) von der Firma «Alarm & so« in Sachen Sicherheit beraten.

Um Kosten zu sparen, suchen sie anschliessend nach Absicherungsalternativen, Selbstgebasteltes muss her: ein Kantholz für die Kellertür, Konservendosen, die scheppernd Einbrecher verjagen sollen, und ein Hinweisschild «Nachbar ist gehbehindert», das sämtliche Einbrecher umleiten soll.

Wer hätte es gedacht: Der Testlauf geht schief

Weder die rauchende Schwiegermutter (Ruth Frei), noch die finanziell knapp gehaltene Ehefrau sind von Toni Ehrbars Ideen überzeugt. Dann tauchen die quirlige Nachbarin Alice Baggiolini (Christine Deubelbeiss) und der durchtriebene Nachbar Jean-Pierre König, gespielt von Sänger Heinz Däster, auf. Er hat eine attraktive, kostengünstigere Idee für das Ehepaar parat.

Der anschliessende Testlauf geht aber – wer hätte es erwartet? – natürlich schief. Nach weiteren Überraschungen zahlt Toni Ehrbar noch viel mehr, als das durchdachte Sicherheitskonzept von «Alarm & so» gekostet hätte.