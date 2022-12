Thalheim Mit Sauser, aber ohne Blutwurst: Auftakt zur traditionellen Metzgete fand mit einer Besonderheit statt Das Dorf Thalheim ist weitum bekannt für seine Metzgeten. Am Montag, 12. September, trafen sich im Restaurant Weingarten Gourmets, um mit Sauser, Wein und Fleischspezialitäten in die neue Saison zu starten.

Exklusiv für Abonnenten

Markus Dieth (von links), Stefan Schneider, René Wassmer, Hans Peter Kuhn und Roland Frauchiger starten in die Metzgete-Saison. Deborah Bläuer

In Thalheim wird der Brauch der Metzgete rege gepflegt. Seit den 50er-Jahren gilt das 850-Seelen-Dorf als Metzgete-Hochburg. Traditionell beginnt die Saison hier am Donnerstag vor dem eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag.

Heuer wurde der Auftakt jedoch schon ein paar Tage früher, und zwar am Montag, 12. September, gemacht. Grund dafür war der volle Terminkalender von Landwirtschaftsdirektor Markus Dieth, welcher den Anlass auch schon im Jahr 2019 besucht hatte.

Im Restaurant Weingarten gab es ein herzhaftes Mal

Neben dem Regierungsrat trafen sich zum Metzgetenauftakt Roland Frauchiger, Gemeindeammann, Grossrat und Wirt vom Gasthaus Thalner Bär, Stefan Schneider, Wirt vom Restaurant Schenkenbergerhof, Hans Peter Kuhn, Geschäftsführer der Weinbaugenossenschaft Schinznach sowie einige Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Wirt René Wassmer verköstigte die Gäste in seinem Restaurant Weingarten mit einem herzhaften Mahl.

Wegen des frühen Zeitpunkts konnte jedoch noch nicht Blut- und Lebewürste etc. serviert werden, stattdessen gab es eine Vormetzgetenplatte, bestehend aus Bratwürstchen, Gourmetspeck, Kartoffelgratin und Gemüse. Dazu wurde ein Schinznacher Sauvignon blanc gereicht.

Keine Schlachtplatte, aber dafür eine Vormetzgetenplatte gab es am 12. September im Restaurant Weingarten in Thalheim. Deborah Bläuer

Markus Dieth schätze die Einladung sehr. Er fand:

«Ein guter Wein und die Metzgete sind eine tolle Kombination.»

Auch unterstrich er die traditionelle Bedeutung der Metzgeten. Angeboten wird der kulinarische Festschmaus in Thalheim von den Restaurants Weingarten und Schenkenbergerhof. Dieth lobte deren Engagement und Roland Frauchiger hob dieses in seiner Begrüssungsrede ebenfalls hervor.

Pro Woche wird in den beiden Gastronomiebetrieben jeweils ein Schwein à 120 Kilogramm verspeist. Die Tiere stammen vom ortsansässigen Eichhof, geschlachtet werden sie in der Metzgerei Lüthi in Hausen. Danach trennen sich die Wege. Die Metzgetenprodukte, die im Restaurant Schenkenbergerhof auf den Tisch kommen, werden in der Metzgerei Schnyder in Wildegg gemacht, während diese im Restaurant Weingarten selbst hergestellt werden.

Metzgete bringt dreifachen Umsatz

Die wirtschaftliche Bedeutung der Metzgeten ist gross. «Wir machen im Oktober dreimal so viel Umsatz wie in einem Durchschnittsmonat. Im September und November ist es noch doppelt so viel», verriet Stefan Schneider.

Zum Apéro gab es den weissen Sauser, eine Spezialität des Schenkenbergertals. 250’000 Liter werden es diesen Herbst, so Hans Peter Kuhn. Sein Fazit von 2022 fällt positiv aus. Er sagte:

«Es ist ein wunderbares Jahr.»

Die Mehrheit der Schweizer Winzer habe eine schöne Ernte vor sich.

Auswirkungen von 2021 sind noch spürbar

Dass es trotzdem nicht mehr Sauser als in einem Durchschnittsjahr gibt, liegt an den Nachwehen des katastrophalen Vorjahres. Denn durch den Hagel wurden nicht nur Trauben, sondern auch Rebstöcke zerstört. Und ein grosses Stück Land befindet sich momentan noch im Anbau. Deswegen musste auf die Teilnahme an der Staatsweinkürung verzichtet werden, da die Weinbaugenossenschaft die dafür erforderliche Menge Wein nicht aufbringen konnte.

Ein weiteres Highlight in Thalheim und eng mit der Metzgeten verbunden sind die alljährlich stattfindenden Sauser-Freinächte mit verlängerten Restaurant-Öffnungszeiten, die heuer am 6. Oktober beginnen und während dreier Wochen jeweils von Donnerstag bis Samstag stattfinden.