An der Bundesfeier am 31. Juli in der obersten Gemeinde im Schenkenbergertal ist Frau Gemeindeammann von Möriken-Wildegg Jeanine Glarner aufgetreten. Sie würdigte die Verdienste des Philosophen Heinrich Zschokke, der sich für Volksbildung und Pressefreiheit eingesetzt und so die Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie geprägt hatte.