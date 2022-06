Thalheim Einwohner haben den Kredit für die Erweiterung der Gemeinschaftsgräber abgelehnt – am Geld lag es aber nicht Am Freitag genehmigte das Stimmvolk in Thalheim nur ein Geschäft nicht. Dieses sah auch die Erstellung barrierefreier Wegverbindungen auf dem Friedhof vor.

Die Abstimmung sei relativ knapp gewesen. «Es gab auch recht viele Enthaltungen bei diesem Traktandum», sagt Gemeindeammann Roland Frauchiger an. Am Freitag fand in Thalheim die Sommergemeindeversammlung statt. Traktandiert war neben sieben weiteren Geschäften auch ein Verpflichtungskredit von 75’000 Franken, unter anderem für die Erweiterung der Gemeinschafts- und Ehepartnergräber «West» und «Ost» auf dem Friedhof der Gemeinde.

Diese erfreuten sich nämlich grosser Beliebtheit und würden nun an die Kapazitätsgrenzen stossen. In der Versammlungsbotschaft heisst es:

«Weiter ist die Nachfrage nach den klassischen Urnengräbern mit eigenem Grabstein stark zurückgegangen und viele bestehende Urnengräber wurden nach Ablauf der Grabesruhe aufgehoben.»

Somit sei heute Platz neben der Kirche frei, der aktuell begrünt ist. Der Vorschlag des Gemeinderats sah vor, die Gemeinschaftsgräber auf diese Fläche auszudehnen.

«Man konnte aus den Voten verschiedene Ideenansätze entnehmen»

Neben der Erweiterung der Gemeinschaftsgräber umfasste das Projekt auch, dass der Friedhof und die Kirche vollständig barrierefrei zugänglich gemacht würden. Wie Roland Frauchiger betont, seien die Wegverbindungen bereits ohne Hindernis für Rollstuhl und Kinderwagen passierbar, es gäbe keine Treppe.

Die Verbesserung sollte laut dem Gemeindeammann an anderer Stelle stattfinden:

«Aktuell muss man über Kies gehen. Ein Ersatz durch Steinplatten ist angedacht.»

Bei der Finanzierung des Projekts wäre auf das Legat des 2006 verstorbenen Ernst Käser zurückgegriffen worden. Doch die Stimmbürger gaben am Freitag kein grünes Licht für den Verpflichtungskredit. Wie genau das Stimmenverhältnis lag, konnte weder am Freitag noch am Montag bekanntgegeben werden.

Zum Grund für die Ablehnung sagt Gemeindeammann Roland Frauchiger auf Nachfrage der AZ:

«Es gab keine grundsätzlichen Stimmen gegen die Erweiterung, aber unterschiedliche Meinungen, wo die neuen Gräberbereiche sein sollen.»

Auf die Frage, welche weiteren Standorte thematisiert wurden, nennt Frauchiger keine konkreten Alternativen. Er sagt knapp: «Man konnte aus den Voten verschiedene Ideenansätze entnehmen.»

Bis zur nächsten Versammlung soll ein neuer Vorschlag vorliegen

Dass sich die Mehrheit der 45 anwesenden von insgesamt 662 Stimmberechtigten gegen das Traktandum 4 der Einwohnergemeindeversammlung aussprach, hatte auch Einfluss auf die Versammlung der Ortsbürger.

So zog der Gemeinderat das Geschäft zur Finanzierung eines Symbolsteins für die Erweiterung der Gemeinschaftsgräber zurück. Für 15’000 Franken sollte ein gestalterisches Element realisiert werden. Bereits 2010 war ein Symbolstein, ein Kreuz mit einer Gesamthöhe von 1,35 Meter, in den Kosten der damaligen Graberweiterung enthalten gewesen.

Das weitere Vorgehen bezüglich des abgelehnten Geschäfts wird der Gemeinderat an der Sitzung am Montagabend besprechen. Bis zur nächsten Gemeindeversammlung am Freitag, 25. November, soll dann laut Frauchiger ein neuer Vorschlag vorliegen.