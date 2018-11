«Räbeliechtliumzug – Liechterumzug» lautet die Überschrift des Texts im aktuellen Mandacher Mitteilungsblatt, Ausgabe Nummer 10. Darin heisst es, der traditionelle Räbeliechtliumzug des Kindergartens und der Primarschule werde in diesem Jahr in einen Liechterumzug umgewandelt. «Die Hitze und Trockenheit verhalf den Räben nicht zum Wachstum. Trotzdem erhellen wir die Nacht», heisst es weiter.

Auf Nachfrage erklärt Lydia Spuler, Schulleiterin der Primarschule Mandach, die Räben seien in diesem Jahr wegen der Trockenheit klein geblieben. «Die Landfrauen Mandach besorgen die Räben jeweils für die Schule bei einem Bauern aus der Gegend. Wir haben entschieden, dass die Räben nicht von weit her geholt werden müssen, sondern dass wir dieses Jahr eine Alternative suchen.» Diese Alternative war schnell gefunden. «Die Lehrerinnen haben die Idee von Laternen aus Tetrapackungen aufgenommen», so Spuler. Die Kinder hätten mit genau so viel Freude an den Tetrapak-Laternen gebastelt wie an den Räbeliechtli. Spuler hat keine Kenntnis darüber, ob andere Schulen in der Region ebenfalls eine Räben-Knappheit haben.