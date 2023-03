Testplanung Beim «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» wünscht sich die Mehrheit der Mitwirkenden eine möglichst autoarme Entwicklung Insgesamt 447 Personen haben im Herbst 2022 an der Online-Umfrage zur Gebietsentwicklung auf der Windischer Seite des Brugger Bahnhofs teilgenommen. Jetzt ist ein detaillierter Mitwirkungsbericht erschienen. Was die zentralen Hinweise und Anliegen sind.

Soll entlang der Brugger Bahngleise ein Industrieboulevard entstehen? Mit dieser und vielen anderen Fragen beschäftigt sich die aktuelle Testplanung. Bild: Michael Hunziker (12. 5. 2021)

Die Zahlen sind eindrücklich: Im Gebiet «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» sollen in den kommenden Jahrzehnten Wohnraum für bis zu 2000 Einwohnerinnen und Einwohner sowie 3000 Arbeitsplätze entstehen. Seit anfangs 2022 laufen die Vorbereitungen für die Testplanung «Bahnhof Süd». Zu diesem Zweck arbeiten die Stadt Brugg, die Gemeinde Windisch, Brugg Real Estate, der Kanton Aargau sowie die SBB zusammen.

Im Rahmen einer öffentlichen Partizipation konnten sich alle Interessierten zwischen dem 5. September und 23. Oktober 2022 mittels Online-Umfrage einbringen sowie ihre Ideen und Anliegen deponieren. «Der Fragebogen ist nicht ganz ohne», sagte Richard Zickermann, Gesamtleiter bei der TBF + Partner AG und Vizeammann von Villnachern, am Infoanlass von Anfang September im voll besetzten Campussaal.

Orange ist der Bearbeitungsperimeter der Testplanung eingefärbt und gepunktet der Betrachtungsperimeter eingekreist. Screenshot: zvg

Tatsächlich erforderte die Teilnahme an der Umfrage nicht nur einige Minuten Zeit, sondern auch viel Vorstellungsvermögen und Überlegungen über den Bearbeitungsperimeter hinaus.

Quartier soll als Bildungsstandort attraktiv sein

Insgesamt nahmen 447 Personen an der Umfrage teil. Im gleichen Zeitraum fanden drei geführte Spaziergänge entlang von fünf Schlüsselstellen statt. «An diesen haben über 100 Interessierte aus Brugg, Windisch und den umliegenden Gemeinden teilgenommen», schreiben der Stadtrat Brugg und der Gemeinderat Windisch in einer gemeinsamen Mitteilung.

Gefragt waren Inputs zur Entwicklung allgemein und zu Themen wie Mobilität, Freiraum oder Nutzungsmix. In der Zwischenzeit sind die Eingaben und Kommentare ausgewertet worden. Neun ausführliche Stellungnahmen wurden zusätzlich per E-Mail eingereicht. Auch diese sind in die Auswertung eingeflossen.

Das Gebiet – hinter Centurion Tower und Fachhochschule – links von den Gleisen wird sich komplett verändern. Bild: zvg/René Schneider

Für die Mitwirkenden soll sich der Bahnhof Brugg in Zukunft neben einem attraktiven ÖV-Angebot durch seine gute Zugänglichkeit auszeichnen. Zur Belebung des öffentlichen Raums tragen Grünflächen, Begegnungsorte sowie ein vielfältiges Kultur- und Gastronomieangebot bei. Zudem wünschen sich die Mitwirkenden einen Stadtraum, der sowohl als Wohn- und Arbeitsort als auch als Bildungsstandort attraktiv ist.

Für Mitwirkende bleibt die Partizipation wichtig

Ausserdem sind den Mitwirkenden im weiteren Planungsprozess die Beachtung von Nachhaltigkeitsaspekten sowie die Möglichkeit zur Partizipation wichtig. Weiter wünsche sich die Mehrheit eine Stärkung des Fuss- und Veloverkehrs und des ÖVs, heisst es in der Mitteilung weiter.

Dabei sollten die Querung der Bahngleise erleichtert, auf Nutzungskonflikte geachtet und der motorisierte Individualverkehr reduziert bzw. eine möglichst autoarme Entwicklung angestrebt werden.

Der Mitwirkungsbericht mit den detaillierten Ergebnissen kann ab Freitag, 17. März, auf der Website www.stadtraumbahnhof.ch heruntergeladen werden. Die Echogruppe, bestehend aus Vertretungen unterschiedlicher Interessensgruppen, hat am 30. November 2022 erste Erkenntnisse aus der öffentlichen Mitwirkung gespiegelt. Das Protokoll der Echogruppensitzung wird ebenfalls online aufgeschaltet.