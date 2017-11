Heugabeln, Körbe, Edelweiss und Holzschlitten hängen an den Wänden. Kurz bevor die jungen Damen und Herren von Damenriege und Turnverein ihren «Alpenmuhve» präsentieren, klettert der Beleuchter via Sprossenwand an seinen Arbeitsplatz in luftiger Höhe. Das elfköpfige Organisationskomitee hat ganze Arbeit geleistet und auf jedes kleine Detail dieser alle zwei Jahre stattfindenden Show geachtet. Die kleine Jugi tanzt als Ricola-Bonbon oder Ovomaltine, zeigt Trampolinsprünge, Räder und Purzelbäume. Zum Schluss gibt’s auch für die Gäste Süsses. Einen wahren Auftritts-Marathon legt die Damenriege hin: fünf eigene Darbietungen und sowie drei gemeinsame mit dem Turnverein sind es. Sie überzeugen als «Partymäuse» am Stufenbarren mit schön ausgeturnten Bewegungen ebenso wie im Neon-Licht auf ihren Spinning-Rädern. Céline und Steffi Buchser legen einen «Kraftakt» hin: sie zeigen an der Pole-Dance-Stange und am Seil eine kraftvolle und grazile Vorstellung, welche die Gäste begeistert. Salti ab Boden, Flickflacks und andere Kunstturnelemente beweisen: der «Alpenexpress» von Damenriege und Turnverein ist zackig unterwegs.

Sogar gejodelt wurde

Im Edelweisshemd präsentierten die Männer des Turnvereins ihre Nummer an drei Barren. Auch als Jodler mit dem Lied «Uf de Alpe obe» machen die Männer eine gute Figur. Polizist, Wäschefrau, Balletttänzerin, Mönch und Käser: die Männerriege spielt in ihrer Darbietung verschiedene Rollen. Mit «Wenn ich i de Berge wär» fängt jede Person an zu erzählen, zeigt dann in eine Richtung, während sich der Nachfolgende zur selben Zeit duckt. Zum Schluss stehen rund zehn Personen erzählend auf der Bühne. Die grosse Jugi rockt die Bühne, zeigt am Barren, Stufenbarren sowie am Boden ihr Können.

Zwischen den Turndarbietungen sinnieren die beiden Alpöhi «Chregu» und «Walti» über das Leben. Andere stapfen in voller Skimontur über die Bühne, um sich von einem «Riesen» erklären zu lassen, dass er am Skirennen nicht teilnehmen könne. Hie und da bekommen auch die Bözer, teils auf makabre Art und Weise, ihr Fett weg.