Über die flächendeckende Einführung von Tempo 30 wird kontrovers diskutiert in Brugg. Am 10. Februar fällen die Stimmberechtigten den Entscheid an der Urne. Am Dienstag wurde eingeladen zum Podium ins Stapferschulhaus. Das Thema bewege nicht nur, sagte Markus Lang vom organisierenden «Komitee Pro Tempo 30», sondern sei ebenfalls mit Emotionen verbunden.

Befürworter und Gegner kämpften hart, aber fair – auch wenn der eine oder andere Seitenhieb nicht fehlen durfte. Bei vielen Anwesenden, schätzungsweise um die 80 waren es, schienen die Meinungen schon im Vorfeld gemacht. In der Mehrheit gewesen sein dürften die Befürworter von Tempo 30.

Die Einwohnerräte Peter Haudenschild (FDP) und Patrick von Niederhäusern (SVP) hatten als Gegner und Co-Präsidenten des Referendumskomitees jedenfalls keine leichte Aufgabe. Ihnen gegenüber standen Angelika Curti (CVP) und Björn Urs Bürkler (Grüne). Weitere Podiumsteilnehmer waren Stadtrat Reto Wettstein und Verkehrsexperte Ruedi Häfliger. Ruhig und überlegt als Moderator durch den lebhaften Abend führte Hans-Peter Widmer. Am meisten Raum räumte er den zwei brisantesten Fragen ein: Bringen Tempo-30-Zonen mehr Sicherheit? Ist die Aufhebung der Fussgängerstreifen zwingend nötig und sinnvoll?

Weniger Unfälle, weniger Verletzte

«Die Sicherheit nimmt auf jeden Fall zu», stellte Verkehrsexperte Ruedi Häfliger fest. Im Durchschnitt, das zeigen nach seinen Ausführungen verschiedene Untersuchungen, ereignen sich ein Viertel weniger Unfälle und die Zahl der verletzten Personen sinkt um einen Drittel.

Bei den Statistiken müsse nicht irgendeine genommen werden, sondern eine, die für die Stadt und die geplanten Tempo-30-Zonen passe, hielt Peter Haudenschild dagegen. In den letzten 10 Jahren hätten in Brugg drei Verkehrstote gezählt werden müssen. Leider. Aber: Keiner dieser Unfälle habe etwas mit dem Tempo zu tun gehabt. Die Autos würden, berief sich Haudenschild auf Statistiken, nur gerade 2 km/h langsamer fahren nach der Einführung von Tempo-30-Zonen. Nach seinem Dafürhalten muss das Konzept überarbeitet, eine neue, breit abgestützte Kommission eingesetzt werden, um alle Anliegen zu berücksichtigen und bessere Lösungen zu finden.

Björn Urs Bürkler seinerseits berief sich auf Zahlen der Regionalpolizei Brugg und sprach von einem um durchschnittlich 10 km/h tieferen Geschwindigkeitsniveau. Relevant sei die Spitzengeschwindigkeit, diese sei gefährlich. Es sei eine reine Frage der Physik, hielt Bürkler fest. Mit Tempo 50 sei die Gefahr einfach viel grösser, dass jemand schwer verletzt oder getötet werde. «Wenn wir das verhindern können, dann machen wir das doch jetzt und nicht erst, wenn es zu spät ist.» Das Geld – abgestimmt wird über einen Kredit von 272 000 Franken – sei gut investiert.

Beim Thema Sicherheit sei die Physik eindeutig auf der Seite der Befürworter, pflichtete Angelika Curti bei. Die Bewegungsenergie nehme zu im Quadrat mit der Geschwindigkeit, das sei bekannt aus dem Schulunterricht, führte sie aus. Auch der Bremsweg verlängere sich um den gleichen Faktor.

Stadtrat Reto Wettstein erklärte das auf Brugg abgestimmte Konzept mit den verkehrsorientierten Strassen, auf denen künftig Tempo 50 gilt, sowie den siedlungsorientierten Strassen mit einer Geschwindigkeitsreduktion auf Tempo 30. Nicht nur die Sicherheit, auch der Wohnkomfort steige, zeigte sich Wettstein überzeugt. Denn wenn die Fahrzeuge langsamer fahren, dann entstehe weniger Lärm. Die Umsetzung erfolge einfach, überlegt, kostengünstig, etappiert und unter Einbezug der Bevölkerung.

Alle müssen Rücksicht nehmen

Bei den Fussgängerstreifen sei die Haltung des Stadtrats ebenfalls pragmatisch, versicherte Wettstein. Diese würden belassen bei Schulen, Heimen sowie auf dem Schulweg. Beim Eisi sei nach intensiven Diskussionen beschlossen worden, den Versuch zu wagen, «die Verkehrsbeziehungen zu öffnen». In den 30er Zone müssten die Verkehrsteilnehmer stark aufeinander Rücksicht nehmen, besser aufeinander achten, hob Verkehrsexperte Ruedi Häfliger hervor. Die Folge sei eine Steigerung der Verkehrssicherheit.

Anderer Ansicht war Patrick von Niederhäusern: Es seien die Fussgängerstreifen, die den schwächsten Verkehrsteilnehmern Sicherheit geben, den Kindern sowie den älteren Leuten. «Wir wollen die Fussgängerstreifen behalten. Wir wollen keine flächendeckende Einführung von Tempo 30, keinen Schilderwald und keine Unsicherheiten», fasste er zusammen.

Einig waren sich die Podiumsteilnehmer darin, dass die laufende Auseinandersetzung sowie die anstehende Volksabstimmung ein erfreulicher demokratischer Prozess sei. In der abschliessenden Diskussion und Fragerunde mit dem Publikum riefen die Einen dazu auf, Vertrauen zu haben in den Stadtrat, das Konzept nicht zu blockieren. Wiederum andere wiesen darauf hin, dass gerade bei den Fussgängerstreifen vermehrt Unfälle zu verzeichnen sind, weil die Fussgänger unachtsam sind.