Feuerwehreinsatz beim Fachhochschul-Campus in Brugg-Windisch: Laut Augenzeugen ist am Donnerstag dichter, schwarzer Rauch aufgestiegen. In der Baugrube des «Centurion Tower» war just zur Feierabendzeit ein Materialcontainer in Brand geraten. Im Einsatz stand die Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen.