Wenn Fiffi und Rex nur noch auf zwei Beinen gehen oder nichts mehr sehen, dann ist es oft vorbei mit dem schönen Hundeleben. Nicht so beim Verein für behinderte Hunde: Hier werden blinde, gehbehinderte und taube Hunde unterstützt. Jetzt findet am kommenden Sonntag der vierte «Handicap-Day» statt. Es ist das erste Mal, dass der Verein für behinderte Hunde die Veranstaltung im Brugger Schachen durchführt.

Das Angebot hat einen Nerv getroffen, so nahmen am ersten «Handicap-Day» gleich 200 Leute teil. «Wir sprechen mit unserem Verein natürlich auch Besitzer von alten Hunden an», sagt Karrer und fügt an: «Oft verlieren die Tiere mit einem gewissen Alter das Augenlicht oder das Gehör und die Besitzer suchen Rat.» So werden auch am bevorstehenden «Handicap-Day» zwischen 200 und 300 Besucher erwartet.

Teilnehmergebühren werden am Anlass nicht erhoben und auch Hündeler mit gesunden Vierbeinern dürfen teilnehmen. Finanziert wird der Tag durch Sponsoren. Vor Ort gibt es zudem eine Tombola und es werden Spenden gesammelt. «Mit den Spenden unterstützen wir Besitzer von behinderten Hunden, die sich eine Operation oder Behandlung nicht leisten können», sagt Karrer. Auch Rollwagen für Hunde habt der Verein mit dem Geld schon bezahlt.