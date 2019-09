Im Effingerhof geht etwas: Per 1. Oktober findet die Tanzschule Danza Zentrum von Mariella Farré im Altstadt-Gebäude eine neue Heimat. Für Farré gehen damit 30 Jahre an der Schulthess-Allee zu Ende. 30 Jahre in Räumlichkeiten, die ursprünglich eigentlich nur als Übergangslösung gedacht waren.

Die ganze in die Jahre gekommene Häuserzeile an der Schulthess-Allee, innerhalb der sich auch die Unterrichtsräume befinden, sollen gemäss Plänen der Stadt abgebrochen werden. Geplant sind auf dem Areal Büro- und Wohnräumlichkeiten, beziehungsweise die Überbauung Alte Post (die AZ berichtete). Völlig unklar ist aber, wann die Bauarbeiten tatsächlich starten. Das Planen der Zukunft war entsprechend schwierig für Mariella Farré.

«Darum dachte ich, dass ich jetzt schnell handeln muss», sagt sie. Zuerst wollte sie im «Otto’s»-Gebäude einziehen. «Nun bin ich aber sehr froh, dass es zu keinem Vertrag gekommen ist. Denn dann könnte ich jetzt nicht in den Effingerhof ziehen.» Die jahrelange Suche nach einem geeigneten Studio hat nun ein Ende gefunden.

Ideale Grösse der Räume und gut gelegen

Die bekannte Tänzerin freut sich riesig, dass sie endlich optimale Räume für ihre Tanzschule gefunden hat. «Die Räumlichkeiten im Effingerhof sind einfach ideal gross und gut gelegen, zwischen Neustadt und Altstadt und nur 100 Meter von meinem alten Ort entfernt», erklärt Farré auf Anfrage dieser Zeitung. «Ich freue mich riesig, endlich in einem grossen, schönen und alten Tanzsaal trainieren zu dürfen.» Danza Zentrum wird ins zweite Obergeschoss Richtung Vindonissa-Museum ziehen. Als Nische des Studios dient zudem der eine Turm. 140 Quadratmeter gross wird die Fläche der Tanzschule sein. Dazu kommen viele Fensterfronten mit entsprechend viel Licht. Geeignete Voraussetzungen also. Am derzeitigen Standort an der Schulthess-Allee ist die Fläche gemäss Farré dreimal kleiner.

Mariella Farré schwärmt von ihrem zukünftigen neuen Standort: «Es ist ein wunderbares Haus mit vielen Möglichkeiten und die liebenswerten Eigentümer möchten, dass ein kultureller Mix von verschiedenen Sparten von Gewerbetreibenden mit vielen Energien in den Effingerhof ziehen.»