Brigitta Luisa Merki feiert ihre letzte Premiere in Königsfelden

In der Klosterkirche in Königsfelden heisst es ab heute Abend: «Heimlich seufzen die Winde». Das Tanz-Ensemble tritt das letzte Mal unter der Leitung von Brigitta Luisa Merki auf. Wortwörtlich ist darum frischer Wind bei «Tanz & Kunst Königsfelden» angesagt. Tele M1 war an der Generalprobe dabei.