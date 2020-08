Taktik, Geschicklichkeit, Nervenkitzel: Von wegen Bauernkegeln

«Kubb macht definitiv süchtig», sagt auch Stefan Obrist, «Tschepetto», so der Spitzname des Vizepräsidenten im Verein. Der 32-jährige Riniker ist seit 2013 dem skandinavischen Volkssport verfallen. Gemeinsam mit seinen Brugger Kollegen Roger Ammann «GJ» (für Goldjunge), 26, und Jacky Suter «Schagg», 29, hat er sich anfangs 2020 zum Team Rojatschi vereint. Im August holten sich die Drei auf Anhieb die Goldmedaille im Team-Wettkampf an der Schweizer Meisterschaft in Frick.

In den Sommermonaten sind «Tschepetto», «GJ» und «Schagg» sowie weitere Mitglieder täglich auf dem Trainingsgelände, dem Fussballplatz 3 im Brugger Geissenschachen, anzutreffen. Die offizielle Saison dauert jeweils von April bis Oktober. Kubb wird vorwiegend auf Rasen gespielt, kann aber auch auf anderem Untergrund ausgetragen werden. Eines der Highlights des Jahres ist jeweils der Saisonstart auf der Eisbahn beim Campus-Gelände der FHNW Brugg-Windisch. «Im Frühling kribbelt es einen schon richtig in den Fingern, bevor es endlich wieder losgeht», sagt Präsident Maouhoub.

Der Kubbclub Wasserschloss wurde im November 2014 gegründet und zählt derzeit 41 Mitglieder, davon 24 aktive. Präsident ist seit Beginn der 69-jährige Michel Maouhoub aus Remigen. Der gebürtige Marokkaner kam durch Zufall zu seinem Sport. Eigentlich sollte er nur seinen Sohn zu einem Kubb-Turnier fahren und warten, bis dieses fertig war. Aus Langeweile während der Wartezeit griff er selbst zum Wurfstock und fand Gefallen am Spiel.

Schnell ist man auf einem relativ hohen Niveau

«Die Faszination am Kubb ist, dass es so simpel ist. Jeder kann es spielen, egal in welcher körperlichen Verfassung er ist», sagt Jacky Suter. Wichtig sei in erster Linie die Kopfarbeit. «Alles spielt sich im Gehirn ab.» Im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten sei man beim Kubb sehr schnell auf einem Niveau, auf dem es auch Spass mache, zu spielen.

Internationale Turniere wie die Europameisterschaften, die dieses Jahr in Weimar hätten stattfinden sollen oder die Weltmeisterschaften, die jährlich auf Gotland in Schweden ausgetragen werden, mussten in diesem Jahr abgesagt werden. Ziel des Teams Rojatschi für dieses Jahr ist es deshalb, die heimische Kubbtour und dann nächstes Jahr die Europa- und Weltmeisterschaften zu gewinnen.