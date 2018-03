Eigentlich hätte die Gemeindeversammlung am 23. November 2017 über die Reglemente entscheiden sollen. Der Gemeinderat aber zog das Traktandum zurück, um es zu überarbeiten. Im Bereich der finanziellen Unterstützung vonseiten der Gemeinde mussten die Verantwortlichen noch einmal über die Bücher.

Am Donnerstagabend wurden nun die Eltern in der Mehrzweckhalle informiert. Zwischen 50 und 60 Personen interessierten sich für die Ausführungen von Vizeammann Tonja Kaufmann und Projektleiterin Katja Vogt, Leiterin Steuern. Tagesstrukturen würden in Hausen gewünscht, das habe ein Grossteil mittels Fragebogen bestätigt.

Dreier-Päckli an der Gmeind

Der Gemeindeversammlung wird am 13. Juni nun ein Dreier-Päckli vorgelegt: Abgestimmt werden muss einzeln über das Kinderbetreuungs- sowie das Elternbeitragsreglement. Zuvor waren diese in einem Paket verpackt. «Zwei verschiedene Reglemente sind praktischer, falls später etwas daran geändert werden muss», erklärte Tonja Kaufmann. Die beiden Reglemente bilden die Basis für die Subventionen.

Mit dem Verein «Kinderkrippe Sonneschii» wurde eine Leistungsvereinbarung ausgehandelt. Die Krippe ist direkt neben der Mehrzweckhalle angesiedelt und wird die Tagesstrukturen anbieten. Auch über diese Leistungsvereinbarung müssen die Stimmberechtigten befinden. Betreut werden die Kinder im Gymnastikraum und im Theorielokal der Mehrzweckhalle: «Das Gebäude bietet eine gute Lösung. Die Grösse des Raums mit Tageslicht ist ideal», sagt Tonja Kaufmann. Sie hätten auch andere, nicht ausgelastete Gebäude, wie die Rothübel-Turnhalle oder das technische Mehrzweckgebäude, besichtigt.

Betreuung während Sommer

In die geplanten Tagesstrukturen wird auch die Randstundenbetreuung der Schule aufgenommen. Die Frühbetreuung ab 6.45 bis 8 Uhr kostet 15 Franken, die Randstundenbetreuung jeweils von 8 bis 9 Uhr und von 11 bis 11.45 Uhr bleibt gratis. Ebenfalls integriert wird der Mittagstisch von 11.45 bis 13.30 Uhr für 15 Franken. Aus diesem Grund wird der Verein «Mittagstisch» aufgelöst. Wer sein Kind den ganzen Tag ab Frühbetreuung bis 18.30 Uhr betreuen lassen will, bezahlt 90 Franken. Die Subventionen sind einkommensabhängig; für den Mittagstisch wurde eine spezielle Subventionstabelle erstellt. Die Kinder werden auch in den Sport-, Frühlings- und Herbstferien sowie während dreier Wochen im Sommer betreut.

In der anschliessenden Fragerunde wollten Eltern wissen, ob das Kind auch spontan oder nur einmal wöchentlich angemeldet werden könne. «Wir müssen unser Personal einteilen können, deshalb wäre es gut, wenn man sich ab Mai anmelden würde», sagte Beat Frühauf, Präsident des Vereins «Kinderkrippe Sonneschii». Nachgefragt wurde zudem, wann die neuen Stundenpläne bekannt werden, da man sich für die Tagesstrukturen bis 15. Juni anmelden müsse. Schulleiterin Andrea Haslimeier erklärte, dass sie vom schnellen Vorgehen und den fixfertigen Plänen überrumpelt sei: «Wir wollten die Stundenpläne am 21. Juni an die Kinder abgeben.» Dies vor allem, um nicht nachträglich etwaige Änderungen vornehmen zu müssen. Eltern könnten aber vorgängig nachfragen.