Das Siggenthaler Jugendorchester (SJO) präsentiert an seinen Herbstkonzerten das Violinkonzert D-Dur Op. 35 von Pjotr Iljitsch Tschaikowski (1840–1893) sowie die Sinfonie Nr. 4 B-Dur Op. 60 von Ludwig van Beethoven (1770– 1827). Die Leitung hat Marc Urech inne, als Solistin an der Violine tritt Elea Nick auf. Gestartet wird mit der Konzerttour am Samstag, 27. Oktober um 19.30 Uhr in der Stadtkirche Brugg (Einlass 18.30 Uhr). Tickets ab 15 Franken gibt es bei Info Baden.

Weitere Konzertdaten: 28. Oktober um 17.30 Uhr in der ref. Kirche Untersiggenthal, 18. November um 17.30 Uhr in der kath. Kirche Lengnau und am 9. Dezember um 17.30 Uhr in der Trafo-Halle Baden. (jam)