Syrer begab sich mehrmals auf Diebestour – Gerichtspräsident: «Das Ende der Fahnenstange ist erreicht»

Ein unbeschriebenes Blatt ist Tarek (Name geändert) nicht. Schon mehrmals ist er mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, schon mehrmals ist er vorbestraft und verurteilt worden. Diese Woche musste er vor dem Bezirksgericht Brugg erscheinen. Mehrfacher Diebstahl und mehrfacher Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung sowie Missachtung der Eingrenzung wurden dem gebürtigen Syrer als strafbare Handlungen zur Last gelegt. Das Ende der Fahnenstange sei erreicht, sagte Gerichtspräsident Sandro Rossi. «So geht es nicht weiter.»

2018 hat sich Tarek in einen Brugger Gärtnereibetrieb begeben und ist unbemerkt in die Garderobe der Angestellten eingedrungen. Aus zwei Portemonnaies in den Schränken, heisst es in der Anklageschrift, entwendete er Bargeld von je rund 100 Franken.

Der Beschuldigte fühlt sich ungerecht behandelt

Gut vier Monate später schlug er bei einem Doppeleinfamilienhaus im Bezirk Lenzburg die Glasscheibe ein und entriegelte die Eingangstüre. Im Haus entwendete er – unter anderem – mehrere Münzrollen, zwei Goldmünzen, ein Goldvreneli, eine Armbanduhr sowie eine Münzensammlung. Im gleichen Jahr hat sich Tarek zudem in Basel aufgehalten, obwohl ihm das Amt für Migration und Integration mit Verfügung verboten hatte, den Kanton Aargau zu verlassen.

Der beschuldigte 34-Jährige mit den kurz geschorenen Haaren trug an der Gerichtsverhandlung blaue Jeans, abgewetzte Turnschuhe und eine dunkle Jacke. Diese zog er nicht aus. Den schwarzen Hut legte er – auf Aufforderung von Einzelrichter Rossi – vor sich neben der Wasserflasche auf den Tisch. Auf seiner rechten Seite nahm der Verteidiger Platz, auf den Stuhl links setzte sich der Dolmetscher.

Derzeit wohnt Tarek in einer Asylbewerberunterkunft im Fricktal. Er mache nichts Besonderes, antwortete er auf die Frage, wie er seine Tage verbringe. Er bleibe zu Hause oder gehe spazieren. In drei Wochen wolle er die Schule besuchen, einen Deutschkurs absolvieren. Schuldig fühlte sich Tarek nicht, liess er aus dem Kurdischen übersetzen, aber unfair behandelt in der Schweiz. In der Haft habe er Unterdrückung erlebt, die Zustände seien schlimmer als in Syrien. Zu den dortigen Verwandten, führte er aus, habe er schon lange keinen Kontakt mehr. Er wisse nicht, ob diese noch am Leben seien. Müsste er die Schweiz verlassen, dann würde er wohl nach Deutschland gehen. Seit sein Vater gestorben sei, sagte Tarek in seinem letzten Wort, habe er niemanden mehr, der sich um ihn kümmere.

Verteidiger spricht von einem geringfügigen Vermögensdelikt

Der Verteidiger forderte eine milde Bestrafung, sprach in seinem Plädoyer von einem geringfügigen Vermögensdelikt. Der Beschuldigte sei ohne grosse verbrecherische Absicht vorge­gangen. Ebenfalls sei von einer verminderten Schuldfähigkeit auszugehen, fügte der Verteidiger an und wies auf das Gutachten hin, das dem Beschuldigten eine posttraumatische Belastungsstörung attestiert. Wegen des Rückschiebungsverbots müsse überdies von einer Landesverweisung abgesehen werden. Denn der Beschuldigte würde einer Gefährdung seines Lebens ausgesetzt.

Das Gericht allerdings ging nicht von einem leichten Verschulden aus, sprach den Beschuldigen im Sinne der Anklage in allen Punkten schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 130 Tagen. Zudem trägt er die Verfahrenskosten und wird für zehn Jahre des Landes verwiesen.