Svizra27 Kommt die Schweizer Landesausstellung nach Brugg/Windisch? Der Bundesrat erachtet eine Durchführung des Grossanlasses vor 2030 als unrealistisch. Dennoch werden momentan verschiedene Projektinitiativen ausgearbeitet. Im Rahmen von Svizra27 sind im Aargau drei mögliche Standorte im Gespräch.

Die Projektinitiative Svizra27 sieht auch den Aargau als Durchführungsort der Landesausstellung vor. Bild: Keystone

In einigen Jahren soll es in der Schweiz wieder eine Landesausstellung geben, die letzte fand 2002 statt. Gemäss «Swissinfo» gab der Bundesrat am Mittwoch, 29. März, bekannt, dass er eine Landesausstellung aufgrund der Sparmassnahmen bei Bund und Kantonen vor 2030 allerdings nicht für realistisch halte. Zurzeit werden verschiedene Projektinitiativen für die Landesausstellung ausgearbeitet, darunter Svizra27.

Wie bisher bekannt ist, soll Svizra27 als interaktives Erlebnis an zehn Standorten in den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Jura und Solothurn stattfinden. Die AZ hat beim Verein Landesausstellung Svizra27 nachgefragt, ob auch das Gebiet Brugg/Windisch mit dem Wasserschloss, der Fachhochschule und dem Bahnhof als möglicher Standort im Gespräch ist.

Drei mögliche Durchführungsorte im Aargau

Gemäss Marco Canonica, Leiter Kommunikation, wird das von Svizra27 erkorene Siegerprojekt bis Ende 2023 auf seine Machbarkeit zu verschiedenen Themen untersucht. Dazu gehören auch mögliche Standorte.

Canonica sagt: «Der Standort Brugg/Windisch ist keiner, welcher innerhalb der Machbarkeitsstudie geprüft wird. Dies nicht, weil er nicht geeignet wäre, sondern weil er innerhalb des Siegerprojekts nicht als Standort vorgesehen ist.» Dieses beinhaltet im Kanton Aargau Aarau, Baden und Stein, welche deshalb zurzeit genauer unter die Lupe genommen werden. Wie Bruggs Stadtammann Barbara Horlacher bestätigt, sind weder die Stadt Brugg noch die Gemeinde Windisch als möglicher Standort angefragt worden.