An den Konzerten – unter anderem an der Badenfahrt – kam diese Mischung gut an. Die Reaktionen jedenfalls seien positiv gewesen, blickt Töndury zurück. Im Studio von David Bollinger in Schaffhausen hat Arbazar die erste CD eingespielt. Zusammengearbeitet haben die Musiker mit David Bollinger. «Mit ihm haben wir super Erfahrungen gemacht, als Tonmeister hat er das richtige Gespür für unsere Musik.»

An vier Tagen eingespielt

Aufgenommen wurde – kurz und konzentriert – während vier Tagen, die Editierarbeiten dauerten weitere vier Tage. Als Herausforderungen bei einer Produktion mit mehreren Saiteninstrumenten bezeichnet Töndury das perfekte Zusammenspiel sowie die nötige Transparenz, damit die einzelnen Stimmen am Schluss gut hörbar sind. Auch seien, da es sich um reine Instrumentalmusik handelt, abwechslungsreiche Arrangements gefragt gewesen.

Das Album, lautete das Ziel, soll nicht nach einer sterilen Studioproduktion klingen. Vielmehr soll die Energie, die Spielfreude der Instrumentalisten zu spüren sein. «Mit dem Resultat», sagt Töndury, «sind wir sehr zufrieden.»

Zusammen mit seinen Bandkollegen freut er sich nun, das Werk vorstellen und die – innovative – Musik an «möglichst vielen» Konzerten unter die Leute bringen zu können. Als ein Höhepunkt hofft Arbazar diesen Herbst am Folk’n’Fusion-Festival im deutschen Hildesheim auftreten zu dürfen. Daneben soll das Repertoire Schritt für Schritt weiterentwickelt und mit neuen, eigenen Stücken ergänzt werden.

Plattentaufe im Salzhaus Brugg am Samstag, 3. März; Türöffnung 19.30 Uhr, Konzertbeginn 20.30 Uhr.