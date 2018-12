Der Regierungsrat des Kantons Aargau hat am 19. Dezember die Baumeisterarbeiten für das grosse Strassenbauprojekt Südwestumfahrung Brugg an die Implenia Schweiz AG vergeben. Der Umfang dieses Auftrags beträgt rund 30 Millionen Franken. «Sofern der Landerwerb wie geplant abgeschlossen werden kann, startet das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) mit dem Grossprojekt im Mai 2019. Dafür sind vorgängig Rodungsarbeiten notwendig», heisst es in einer Mitteilung des Regierungsrats. Diese seien Ende Januar 2019 geplant und würden von den ortsansässigen Forstbetrieben Brugg und Birretholz ausgeführt.

Verkehrsbehinderungen während der Bauzeit werden ab Mai unumgänglich sein. Für die Anschlussknoten Kreisel West auf der Aarauerstrasse, den Anschlusspunkt an den Autobahnzubringer Hausen (im Bereich der SBB-Überführung in Windisch) und den Anschlusspunkt K 401 (neu bei der Aarauerstrasse in Brugg) richtet das BVU Umleitungen und Lichtsignalanlagen ein. «Die Bauarbeiten dauern gesamthaft rund dreieinhalb Jahre und werden voraussichtlich bis Ende 2022 abgeschlossen», teilt der Regierungsrat weiter mit.