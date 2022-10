Stromversorgung Für die SP-Fraktion sind die Turbulenzen im Elektrizitätswerk Windisch hausgemacht Nach der Mitte-Partei will auch die SP Transparenz zum massiven Stromtarifanstieg in Windisch ab 2023. Denn die Grundversorgung sei von der öffentlichen Hand sicherzustellen.

Die Windischer SP-Fraktionspräsidentin Luzia Capanni sagt: «Strom gehört wie Wasser zur Grundversorgung.» Britta Gut

Beim Elektrizitätswerk (EW) Windisch, dem Eigenwirtschaftsbetrieb der Gemeinde, gibt es derzeit mehrere Themen, welche die Politik auf Trab halten: den höchsten Stromtarifanstieg im Bezirk Brugg, einige Personalwechsel sowie die Unterstützung durch die Brugger Energieversorgerin IBB.

Dass der Wunsch nach Aufarbeitung und Transparenz laut wird, liegt auf der Hand. Eine Auslegeordnung mit zahlreichen Fragen sowie dem Vorschlag, Unterstützung für Härtefälle zu prüfen, hat die Mitte-Partei zusammengetragen. Um die Vorgaben im Gemeindereglement einzuhalten, sind die Anträge der Mitte inzwischen in eine Motion und die Fragen in eine Interpellation überführt worden. Aus dem einen Dokument sind also zwei entstanden.

Die Zeichen der Zeit nicht erkannt

Eine andere Schiene fährt die FDP-Fraktion, die in ihrer Motion beantragt, die Rechtsform des Elektrizitäts- und Wasserwerks Windisch (EWW) zu überprüfen – insbesondere eine Aktiengesellschaft und eine selbstständig öffentlich-rechtliche Anstalt. Diese Idee löste einen Leserbrief von Heini Glauser aus, der nach der erfolgreichen Referendumsabstimmung vom März 2018 vom Gemeinderat aus der EW-Kommission geworfen worden war. Seither habe die SP als grösste Fraktion keinen Einsitz mehr in dieser Kommission und die gemeinderätliche Zuständigkeit liege seit Jahren in der Hand der FDP, so Heini Glauser.

Die SP-Fraktion schreibt nun auch in einer Mitteilung: «Die Turbulenzen im EW Windisch sind hausgemacht. Da haben die Verantwortlichen ganz offensichtlich die Zeichen nicht erkannt – weder personell noch fachlich.» Gefordert wird Transparenz.

Gemeinderat ist nun bereit, den Einwohnerrat einzubeziehen

Die Sozialdemokraten wollen die Ausrichtung und Leitsätze des EW Windisch mitgestalten. Laut der SP-Mitteilung ist der Gemeinderat offenbar bereit, den Einwohnerrat miteinzubeziehen. Die Fraktion hält fest:

«Das ist ein gutes, längst überfälliges Zeichen!»

Rückblick: Zweimal hat das Stimmvolk in Windisch Nein gesagt zu Vorhaben des Gemeinderats in Sachen EW (Verkauf oder Überführung in eine Aktiengesellschaft). Nach dem Nein der Windischerinnen und Windischer am 1. Juni 2008 zum Verkauf des EW Windisch an die EnAlpin AG habe das Komitee «Pro EW Windisch» geschrieben: «Das Komitee fordert den Gemeinderat auf, nun eine wirklich offene Diskussion, ohne Vorentscheide, mit allen Interessierten in Windisch aufzunehmen: Mit welcher Organisationsform des EW und mit welchen Kooperationen kann der grösste Nutzen für die Gemeinde und die Bevölkerung erzielt werden.»

Auf dieses Angebot sei der Gemeinderat nicht eingegangen, so die SP. Auch nicht nach der Abstimmung zur Rechtsformänderung 2018. Fraktionspräsidentin Luzia Capanni hält abschliessend fest: «Strom gehört wie Wasser zur Grundversorgung.» Und die Grundversorgung sei von der öffentlichen Hand sicherzustellen. Der Einwohnerrat sei nun gefordert, das EW zukunftsfähig zu gestalten.

